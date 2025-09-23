Рекордный улов: в Украине рыбак поймал карпа-гиганта весом более 30 кг

Рыбалка / © pexels.com

Реклама

Украинские рыбаки продолжают устанавливать впечатляющие рекорды. На этот раз настоящий трофей достался мужчине: в селе Уляники, Киевской области, он поймал зеркального карпа весом 30,8 кг.

Видео улова появилось в TikTok на канале @fishman_stas. На кадрах видно, как рыбаку было непросто поднять рыбу, чтобы показать ее на камеру.

Зеркальный карп — это разновидность обычного карпа, который отличается большими блестящими чешуйками. В среднем такие рыбы весят от 2 до 10 кг, поэтому улов в почти 31 кг считается редким и трофейным. Взрослые особи могут превышать метр в длину и известны своей силой.

Реклама

Специалисты отмечают, что осенью вероятность поймать крупного карпа возрастает. В этот период рыба активно питается перед зимой, когда количество корма в водоемах уменьшается. Для прикорма советуют использовать каши, в частности мамалыгу или гречневую, добавлять растительные компоненты, а также животные ингредиенты — опарыша или мотыля. Опытные рыбаки советуют обращать внимание и на ароматизаторы с фруктовыми нотами, которые особенно привлекают рыбу в прохладной воде.

Дзеркальний короп. Фото: TikTok

Напомним, в Нидерландах рыбак недалеко от города Утрехт, во время ожидания поклевки внезапно зафиксировал момент, который впоследствии собрал миллионы просмотров.