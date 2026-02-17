Рекордный залог для экс-министра Галущенко: САП назвала сумму по делу "Мидас"

Герман Галущенко / © УНИАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения для эксминистра энергетики Герман Галущенко в виде залога в размере 425 млн гривен.

Об этом сообщила представитель САП Ольга Постолюк в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, ходатайство о мере пресечения будет подано в суд в ближайшее время.

Напомним, накануне Галущенко объявили подозрение в рамках резонансного производства "Мидас". Следствие считает его причастным к легализации средств и участию в организованной преступной группе, связанной с коррупционными схемами в энергетическом секторе.

В чем подозревают Галущенко

НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере, в рамках которой фигурирует бывший министр энергетики (2021-2025 годов). По версии следствия, в 2021 году за границей был создан инвестиционный фонд, из-за которого отмывали средства, полученные преступным путем.

Среди "инвесторов" фонда, по данным правоохранителей, была семья подозреваемого чиновника. Для маскировки происхождения средств использовали оффшорные компании и трастовые структуры. Деньги заводили на счета в швейцарских банках, а часть выдавали наличными или переводили непосредственно семье в Швейцарии.

Следствие указывает, что для легализации использовали криптовалюту и псевдоинвестиционные инструменты. Общая сумма средств, которые могли быть отмыты из-за этих механизмов, достигает миллионов долларов.

Что известно об операции "Мидас"

Операция "Мидас", в рамках которой НАБУ и САП разоблачили коррупционные схемы в "Энергоатоме", стала одной из самых масштабных за последнее время. После ее завершающего этапа правоохранители объявили подозрения семи лицам.

Среди фигурантов дела — вероятный организатор преступной группы, бывший советник министра энергетики, топ-менеджер "Энергоатома" и несколько человек, которых следствие считает участниками "бэк-офиса" по отмыванию средств. Часть подозреваемых уже задержана.

По версии детективов, схема работала через откаты от подрядчиков — до 15% от стоимости контрактов. Те, кто отказывался платить, могли блокировать в платежах или создавать проблемы с подписанием договоров. Общий объем средств, которые, по данным следствия, могли быть легализованы по этой схеме, оценивают в десятки миллионов долларов.