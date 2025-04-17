Рекорды температур и засуха: климатолог рассказала, какие сюрпризы готовит погода в 2025 году

Прогноз погоды / © ТСН.ua

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Весна в 2025 году в Украине стартовала с рекордного тепла и нехватки осадков. Такие погодные условия явились очередным свидетельством влияния климатических изменений.

Климатолог Вера Балабух рассказала УНН, что впереди — жаркое и засушливое лето, которое может принести не только новые температурные рекорды, но и угрозу масштабных пожаров.

Необычная весна: аномальный март и «летняя» апрельская температура

По словам Веры Балабух, еще в марте были зафиксированы значительные отклонения от климатической нормы. Месяц оказался аномально теплым и сухим. Средние температурные показатели на 3,5-5 градусов превышали многолетнюю норму.

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«Средние за месяц значения температуры воздуха менялись от 6-6,5 градуса в северных, северо-восточных областях страны до 8 градусов и выше на юге Одесской области. Такая аномально высокая температура воздуха была обусловлена высокими значениями минимальной и особенно максимальной температуры, которая в отдельные дни превышала 20 градусов», — пояснила климатолог.

Дефицит осадков, по словам эксперта, связан с преимуществом антициклональной погоды. В центральных и южных областях за месяц выпало менее половины дождей. Также в марте было зафиксировано уменьшение скорости ветра, что характерно для такого типа атмосферной циркуляции.

В начале апреля ситуация временно изменилась: стало прохладнее из-за арктического воздуха. Хотя среднесуточная температура оставалась положительной, ночные показатели местами снижались до –5–7 градусов. Поэтому первая декада апреля оказалась на 1–4 градуса холоднее нормы.

Однако уже в середине апреля теплые воздушные массы снова начали поступать в Украину, и, как прогнозирует Балабух, температура превысит обычные показатели на 2-3 градуса, а средняя температура на значительной части страны превысит 15 градусов.

«Обычно такая температура характерна для летнего периода. Так что впереди нас ждут летние дни. Но расслабляться не стоит. В этот период погода очень изменчива и кратковременные похолодания возможны», — предостерегает она.

Климатолог также обратила внимание на то, что весна этого года фактически началась еще в январе, когда среднесуточная температура была стабильно выше нуля. Это спровоцировало раннее цветение и распускание почек.

Что принесет лето: жара, засуха и риск пожаров

По прогнозам мировых метеоцентров, лето в 2025 году в Украине обещает быть жарким и сухим. Среднесезонная температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы, а количество осадков, вероятно, будет меньше обычного.

«Сухая и жаркая погода будут способствовать усилению пожарной опасности», — подчеркнула Балабух.

Она также отметила, что в последние годы температурные рекорды стали привычным явлением для каждого лета, и 2025-й, скорее всего, не станет исключением. Впрочем, климатолог предостерегает: точно предсказать предельные значения температуры невозможно заранее. Сезонные прогнозы лишь указывают на общие тенденции — более точные данные можно получить всего за несколько суток до наступления соответствующего события.

Вызовы для аграриев: как изменение климата влияет на урожай

Кроме рисков для здоровья и окружающей среды, изменение климата уже ощутимо влияет на аграрный сектор. Балабух отмечает, что дефицит осадков и продолжительные жаркие периоды отрицательно сказываются на выращивании определенных культур.

«Все труднее получать стабильные урожаи капусты, огурцов, картофеля. К сожалению, такие тенденции и дальше будут усиливаться. Так что должны адаптироваться к новым условиям», — подытожила климатолог.

Напомним, в Ровенской области весенние заморозки уничтожили урожай абрикосов и персиков.