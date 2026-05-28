Рекрутер и военный зарабатывали на ухилянтах: журналист раскрыл детали схемы

По информации журналиста, в Киеве распутали масштабную схему выезда уклонистов.

Дмитрий Гулийчук
В Киеве разоблачили новых участников схемы нелегального выезда мужчин, среди них работник рекрутингового центра

В Киеве СБУ и ГБР разоблачили фигурантов схемы незаконной переправки мужчин за границу, среди которых сотрудник рекрутингового центра и военный.

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники.

Журналист напомнил, что 7 марта 2026 года стражи порядка задержали у двух фигурантов — оперуполномоченного Дарницкого РУП ГУНП в Киеве, подполковника полиции Андрея Н, а также его сообщника Александра Д. — инструктора учебного центра подготовки военнослужащих ВСУ.

По данным следствия, они пытались организовать незаконную переправку лица призывного возраста через государственную границу Украины. Уже 8 марта им сообщили о подозрении.

Однако Глагола выяснил, что впоследствии правоохранители установили еще двух участников схемы, задержанных в Киеве уже сегодня, 28 мая.

Речь идет про:

  • Юрия Ш. — сотрудника рекрутингового центра;

  • Дмитрия Т. военнослужащего в/ч Т0930.

По версии следствия, они совместно с другими фигурантами искали и доставляли мужчин, не имеющих законных оснований для выезда из Украины, чтобы в дальнейшем за деньги незаконно переправить их через границу.

После следственных действий им также сообщили о подозрении.

Ранее мы писали, что у реки Тисы, которую так любят уклонисты для попыток незаконного пересечения границы, появился «конкурент» — Днестр.

