Рекрутер и военный зарабатывали на ухилянтах: журналист раскрыл детали схемы
По информации журналиста, в Киеве распутали масштабную схему выезда уклонистов.
В Киеве СБУ и ГБР разоблачили фигурантов схемы незаконной переправки мужчин за границу, среди которых сотрудник рекрутингового центра и военный.
Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники.
Журналист напомнил, что 7 марта 2026 года стражи порядка задержали у двух фигурантов — оперуполномоченного Дарницкого РУП ГУНП в Киеве, подполковника полиции Андрея Н, а также его сообщника Александра Д. — инструктора учебного центра подготовки военнослужащих ВСУ.
По данным следствия, они пытались организовать незаконную переправку лица призывного возраста через государственную границу Украины. Уже 8 марта им сообщили о подозрении.
Однако Глагола выяснил, что впоследствии правоохранители установили еще двух участников схемы, задержанных в Киеве уже сегодня, 28 мая.
Речь идет про:
Юрия Ш. — сотрудника рекрутингового центра;
Дмитрия Т. военнослужащего в/ч Т0930.
По версии следствия, они совместно с другими фигурантами искали и доставляли мужчин, не имеющих законных оснований для выезда из Украины, чтобы в дальнейшем за деньги незаконно переправить их через границу.
После следственных действий им также сообщили о подозрении.
