Рекрутинг-центр "Волков Да Винчи": Михайлова рассказала, какие специалисты нужны батальону

За три недели работы рекрутинг-центра во Львове поступило около 1000 анкет, поданных онлайн.

Батальону "Волки Да Винчи" в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сейчас нужны работники на боевые и небоевые должности — например бухгалтеры, деловоды и пехотинцы с операторами дронов.

Об этом руководительница медицинской службы 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала "Громадському радіо".

Должности в батальоне "Волки Да Винчи", куда нужны люди

На днях состоялось открытие львовского рекрутингового центра батальона "Волки Да Винчи". Михайлова сообщила, какие специалисты сейчас нужны в батальоне.

"У нас есть не боевые должности. Это должности штаба. Нам очень нужны финансисты, экономисты, бухгалтеры, деловоды разных служб, люди, работавшие в сфере логистики. Нужны водители, умеющие водить тракторы, габаритные машины. Отдельно ищем медиков: боевых и врачей (терапевты, травматологи, хирурги)", – рассказала руководительница медицинской службы батальона "Волки Да Винчи".

Конечно, отметила она, нужны люди и на боевые должности: это пехота, операторы дронов и многие другие.

"Мы рады приветствовать всех. А если вы сомневаетесь и не знаете как вы сможете нам пригодиться, просто заполняйте анкету. По вашим знаниям, образованию, опыту мы сможем подобрать для вас вакансию", – отметила Михайлова.

Берут ли женщин на боевые должности

"Мы не берем женщин на боевые должности. Такая у нас политика. Кроме медицинской службы. У нас много женщин. Они занимаются, например, гражданско-военным сотрудничеством", – сообщила руководительница медицинской службы.

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Можно ли перевестись в "Волки Да Винчи" из других батальонов

Михайлова рассказала, что желающие могут перевестись в "Волки Да Винчи" из других батальонов. Для этого нужно заполнить форму и указать, что вы хотите перевестись. После этого с вами свяжутся.

"Если у вас будет возможность приехать в рекрут-центр или в Киеве, или во Львове, это будет супер преимуществом. Но понимаем, что такой возможности может не быть. С вами проведет внутреннее собеседование ваш потенциальный командир. И тогда будем подавать вас на перевод", – объяснила руководительница медицинской службы.

Она также поделилась, что за три недели работы рекрутинг-центра во Львове поступило около 1000 анкет, поданных онлайн.

"Это достаточно большой объем. На сегодняшний день проработано все это количество. Не скажу, что хотя бы 50% из тех анкет мы согласовываем. Не все люди понимают, что такое служба в армии", — отметила Михайлова.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не отлавливают, а ждут "своих"! Рекрутинговый центр "Волков да Винчи" открыли еще и в Киеве

Напомним, в Минобороны сообщили, что во Львове открылся первый в Украине центр рекрутинга в армию.

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