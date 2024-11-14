Рекрутинг – не панацея: Жорин сказал, как повысить эффективность мобилизации

По мнению военного, рекрутинг и мобилизация должны быть интегрированы в единую систему.

Рекрутинговые центры не решат вопрос мобилизации. Потому что в масштабах государства рекрутинг упрощает процесс мобилизации, но не заменяет его.

Такое мнение высказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

"Не получится выехать только на положительной мотивации, ведь еще ни одна большая война не была [выиграна – ред.] только на добровольцах. Два процесса – рекрутинг и мобилизация – должны быть интегрированы в единую систему, и только тогда можно говорить об эффективности", – заметил Жорин.

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По его словам, уже сейчас нужно менять отношение людей, проводить адекватную информационную политику и популяризировать военную подготовку гражданского населения.

"После подготовки люди не только получают необходимые навыки, полностью снимается главный вопрос – поиск мотивации бороться. Прошедший подготовку теряет страхи, связанные с войной и службой, понимает все реалии уже гораздо лучше. Милитаризованное общество и массовая подготовка – это вопрос выживания и морально-волевого состояния всей страны", — подчеркнул военный.

Напомним, по мнению Жорина, идея расформировать ТЦК и ввести какую-то новую гражданскую структуру — "пустой популизм, недостойный обсуждения". Проблема не в самой структуре ТЦК, а в ее коррумпированности.

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