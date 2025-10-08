Система рекрутинга в войска не оправдались: нардеп о реформе ТЦК / © ТСН

Разговоры о реформировании ТЦК во время войны — популизм, который может нанести ущерб главной функции военкоматов — обеспечивать армию личным составом.

Такое мнение высказал народный депутат Александр Федиенко Telegram-канала «Рубикон.Новости».

«Реформа ТЦК — это была такая популистическая история. Она все равно приведет к еще худшим последствиям. Почему? Какова основная цель ТЦК во время военного положения? Это наполнение Вооруженных Сил Украины и других военных формирований личным составом. Это их основная цель. Нравится это обществу, не нравится, будут обо мне писать плохие вещи, или не будут — но центры комплектования обеспечивают личным составом наши Вооруженные Силы», — пояснил нардеп.

По словам Федиенко, система рекрутинга практически провалилась.

«Я — сторонник огромного рекрутинга, но, к сожалению, эта история по факту провалена. И по факту она не работает, и не дает в том количестве, как вообще планировалось, наполнение наших Вооруженных Сил Украины», — признал депутат.

По мнению Федиенко, говорить о реформе ТЦК можно только тогда, когда война, если не прекратится полностью, хотя бы стихнет.

«У нас есть война, она не остановилась никуда. Мы не можем сказать (Путину — Ред.): „Ты подожди, пока мы будем проводить реформу“. Ни одна страна в мире никогда еще не сталкивалась с войной, которая происходит на территории Украины. И никакого ответа ни у кого нет, как это нужно делать. Все, напротив, весь мир учится именно на нашем опыте, нашей стране. В частности, как следует проводить мобилизацию», — добавил нардеп.

Он привел пример Польши, которая быстро адаптировалась к потенциальной угрозе и начала системную идентификацию военнообязанных.

«Польша достаточно быстро начала идентифицировать свое общество с точки зрения военнообязанных, делать перепись и так далее. Она уже начала действовать. Потому реформе — точно нет», — подытожил Федиенко.

