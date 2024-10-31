Рекрутинг в армию через "Резерв+": какие вакансии пользуются наибольшим спросом

Украинцы активно обращаются в центры рекрутинга украинской армии, а также в приложение "Резерв+".

Министерство обороны Украины запустило онлайн-рекрутинг в "Резерв+". Через две недели в системе зарегистрировано более 5 тысяч заявок от украинцев.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По словам Екатерины Черногоренко, наиболее популярными вакансиями среди украинцев операторы БПЛА, работа в разведке и штабе.

"Человек в два клика получает доступ к самой большой базе военных вакансий. Это 4 тысячи вакансий", — добавила она.

Через сервис сразу можно получить информацию о подразделении, имеющем вакансию, о командовании и достижениях бригады. Согласно изменениям в нормативных актах, военнообязанные теперь могут присоединиться к бригаде сразу, то есть без посещения ТЦК.

"Сейчас мы имеем уже 5 тысяч заявок от наших пользователей, даже больше. И уже есть первые успешные кейсы, когда мотивированные новобранцы уже нашли свое подразделение и именно ту должность, которая требует прибытия именно их на службу", — сказала заместитель министра обороны.

Напомним, по мнению эксперта, приложение "Резерв+" могла сломать пророссийская хакерская группа.

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