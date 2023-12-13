Рекрутинг в армию: уполномоченный Минобороны сказал, в кого больше всего нуждается украинская армия

В Украине стартовал рекрутинг в Вооруженные силы. На самом деле, нашему войску нужны все специалисты.

Об этом в эфире телемарафона сказал уполномоченный представитель Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

Вакансий очень много

По словам уполномоченного, в зависимости от того, что размещают соответствующие воинские части (а так построена эта модель, что воинские части самостоятельно определяют, кто им нужно), у людей есть возможность выбирать. Среди основных потребностей:

IT-специалисты;

штабные должности;

разведка;

обеспечение;

транспорт;

радиоэлектронная борьба;

связь;

операторы БПЛА;

артиллеристы;

ремонтники;

подразделения по обучению;

медицина;

пехота;

снайпинг;

психологическое обеспечение;

разминирование.

Как видим, вакансий очень много. Нашей армии, подчеркнул Бежевец, действительно нужны все.

Ранее в Минобороны рассказали, как работает рекрутинг в армию и что будет с призывом и ТЦК.

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