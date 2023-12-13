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Рекрутинг в армию: уполномоченный Минобороны сказал, в кого больше всего нуждается украинская армия

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Рекрутинг в армию: уполномоченный Минобороны сказал, в кого больше всего нуждается украинская армия

ВСУ

У людей есть возможность выбирать должности.

В Украине стартовал рекрутинг в Вооруженные силы. На самом деле, нашему войску нужны все специалисты.

Об этом в эфире телемарафона сказал уполномоченный представитель Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

Вакансий очень много

По словам уполномоченного, в зависимости от того, что размещают соответствующие воинские части (а так построена эта модель, что воинские части самостоятельно определяют, кто им нужно), у людей есть возможность выбирать. Среди основных потребностей:

  • IT-специалисты;
  • штабные должности;
  • разведка;
  • обеспечение;
  • транспорт;
  • радиоэлектронная борьба;
  • связь;
  • операторы БПЛА;
  • артиллеристы;
  • ремонтники;
  • подразделения по обучению;
  • медицина;
  • пехота;
  • снайпинг;
  • психологическое обеспечение;
  • разминирование.

Как видим, вакансий очень много. Нашей армии, подчеркнул Бежевец, действительно нужны все.

Ранее в Минобороны рассказали, как работает рекрутинг в армию и что будет с призывом и ТЦК.

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Дата публикации
Просмотры
588
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