Рекрутинг в армию: уполномоченный Минобороны сказал, в кого больше всего нуждается украинская армия

У людей есть возможность выбирать должности.
В Украине стартовал рекрутинг в Вооруженные силы. На самом деле, нашему войску нужны все специалисты.
Об этом в эфире телемарафона сказал уполномоченный представитель Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец.
Вакансий очень много
По словам уполномоченного, в зависимости от того, что размещают соответствующие воинские части (а так построена эта модель, что воинские части самостоятельно определяют, кто им нужно), у людей есть возможность выбирать. Среди основных потребностей:
- IT-специалисты;
- штабные должности;
- разведка;
- обеспечение;
- транспорт;
- радиоэлектронная борьба;
- связь;
- операторы БПЛА;
- артиллеристы;
- ремонтники;
- подразделения по обучению;
- медицина;
- пехота;
- снайпинг;
- психологическое обеспечение;
- разминирование.
Как видим, вакансий очень много. Нашей армии, подчеркнул Бежевец, действительно нужны все.
Ранее в Минобороны рассказали, как работает рекрутинг в армию и что будет с призывом и ТЦК.
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