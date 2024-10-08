Рекрутинг в боевые части за пределами ТЦК: новый комбриг 72-й ОМБр описал, как это работает

Охрименко заверил, что желающие служить на той или иной должности в 72-й бригаде попадут в подразделение, которое они избрали.

Новый командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр Охрименко одобрительно отозвался о решении по возможности боевых воинских частей рекрутировать личный состав, минуя ТЦК.

Об этом комбриг высказался в интервью изданию "Главком".

Охрименко назвал очень правильным недавнее решение со стороны руководства ВСУ и постановление правительства о возможности боевых воинских частей напрямую рекрутировать личный состав, минуя ТЦК.

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"Можем заверить гражданских, которые хотят служить на той или иной должности именно в нашей бригаде, что они попадут в то подразделение, которое они избрали. Потому что до сих пор иногда возникали проблемы. Есть случаи, когда в учебных центрах люди, которые договорились о службе с руководством избранных ими частей, по ряду разных причин после учебы в учебных центрах не попадают в "свои" части", – рассказал командир 72-й ОМБр.

Он объяснил, что есть список воинских частей, которые должны приоритетно комплектоваться. Разрешено напрямую призывать личный состав в соответствии с процедурой, прописанной в директивных документах Генштаба.

"Как будет работать этот механизм? Кандидат, который желает проходить службу с тем командиром части, батальона, дивизиона, которых он знает и которым доверяет, прибывает в воинскую часть, получает направление на ВВК от этой части, проходит собеседование – и будет причислен к спискам этой воинской части. Все, он – наш военнослужащий. После этого его направляют в командировку в учебный центр, где он проходит базовую подготовку и затем возвращается в нашу часть, в те подразделения, которые находятся на восстановлении", – объяснил Охрименко.

Он добавил, что когда состоится доукомплектация личным составом, эти подразделения пройдут слаживание отделений, взводов, рот. Это время, чтобы "притереться" к коллективу.

Напомним, 1 октября Кабмин внес изменения в порядок призыва на военную службу во время мобилизации. Как сообщили в Министерстве обороны, воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации.

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