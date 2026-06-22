Военные ВСУ

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Министерство обороны Украины определило сроки, в течение которых находящиеся в СОЧ военные смогут восстановиться по быстрому алгоритму.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Какие сроки подачи через «Армию+»

Если военнослужащий представляет рапорт через приложение «Армия+», то срок его рассмотрения составляет до недели. После согласования предоставляется 5 суток на прибытие в часть.

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В Армии ID появляется статус В дороге, который означает, что военный — в программе возвращения. Этот документ нужно показать, если остановят представители ТЦК, ВСП или Национальной полиции.

Сколько рассматривают рапорт, если подаваться через воинскую часть

Также возвратиться из СОЧ можно непосредственно через воинскую часть. Военный должен подать рапорт на месте. Он сразу причисляется к списку временно прибывшего личного состава. Часть проверяет сведения в течение 7 дней. После согласования начинается процесс отнесения в списки личного состава части и возобновляются денежное и другие виды обеспечения.

Если подавать рапорт через 1 Центр рекрутинга Сухопутных войск

Если военнослужащий хочет вернуться через 1 Центр рекрутинга Сухопутных войск, то он подает рапорт в избранную часть и часть прорабатывает его до 7 дней.

В случае согласования рекрутинговый центр выдает бумажное предписание, удостоверяющее участие в программе возвращения после СОЧ. Настоящий документ действует 5 дней. Его нужно показать, если остановят представители ТЦК и СП, ВСП или Национальной полиции.

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«По прибытии в часть оформления зависит от вашего статуса. Если вас еще не исключили из списков предыдущей части, то вас отнесут в списки временно прибывшего личного состава с восстановлением только продовольственного обеспечения», — заверили в Минобороны.

После издания приказа о причислении в списки личного состава части будет восстановлено денежное и другие виды обеспечения.

«Если же вас уже исключили из списков предыдущей части, вас в тот же день отнесут в списки личного состава с возобновлением денежного и других видов обеспечения», — объяснили в ведомстве.

Масштабная реформа в ВСУ — что известно

Минобороны Украины запускает масштабную реформу армии с радикальными изменениями: четкие сроки контрактов, выплаты штурмовикам до 460 тысяч гривен, амнистия СОЧ и калькулятор боевых дней.

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Реформу решили провести после аудита новой командой Михаила Фёдорова. Результаты проверок ясно показали, где именно старая армейская машина дала критический сбой. Официальное начало программы состоялось 12 июня 2026 года. Уже с июля 2026 года военные на нуле будут получать от 460 тыс. гривен.

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