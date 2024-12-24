Ректор КНУ рассказал, как накажут профессора Василенка за сексистские высказывания

Ректор Киевского национального университета Владимир Бугров пообещал принять "меры" в отношении профессора Никиты Василенко, сделавшего скандальные заявления об украинках.

Об этом он сообщил в комментарии hromadske.

Бугров осудил высказывания Василенко, подчеркнув, что ситуация отрицательная и неприемлемая.

"Меры будут приняты. Ситуация отрицательная. Я не поддерживаю заявления профессора Василенко и осуждаю", — отметил ректор.

Ректор не дал четкого ответа на вопросы относительно конкретных мер, которые планируется принять. Бугров отметил, что профессора накажут по закону, чтобы в будущем решение "не могло быть обжаловано в суде".

Напомним, профессор Василенко из КНУ заявил, что "появление иностранных военных в Украине улучшит демографическую ситуацию", и пренебрежительно отозвался об украинских женщинах.

Известно, что в феврале 2024 года студенты Учебно-научного института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко пожаловались уполномоченному Верховной Рады по правам человека на сексизм со стороны преподавателя.

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