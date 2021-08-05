Релакс по-взрослому: на пляже в курортной Кирилловке ребенок пил пиво (видео)

Релакс по-взрослому: на пляже в курортной Кирилловке ребенок пил пиво (видео)

Рядом с ребенком находился взрослый человек.

В Кириллловке (Запорожская область) на пляже заметили ребенка, который выпивал.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Так, ребенок сидит на песке, спокойно берет бутылку с пивом и несколько раз выпивает. Рядом находился мужчина, который не сразу заметил, что ребенок взял бутылку.

Напомним, в Великопольском воеводстве в Польше в озере Шперек, на территории центра "Лидо", утонул 2-летний мальчик из Украины. Его родители в это время распивали алкоголь вместе со знакомыми.

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