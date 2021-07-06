Религиозная самоидентификация: как в Украине относятся к основным церквям — опрос

Религиозная самоидентификация: как в Украине относятся к основным церквям — опрос

Подавляющее большинство украинцев продолжают считать себя православными.

Подавляющее большинство украинцев (73%) продолжают считать себя православными. Еще 9% считают себя греко-католиками, а 7% — атеистами. Другие варианты ответов выбрали меньше респондентов.

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС).

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Среди тех, кто считает себя православными, большинство — 58% — считают себя принадлежащими к Православной Церкви Украины. Этот показатель вырос по сравнению с июнем 2020 года с 48% до 58%.

Считают себя принадлежащими к Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) 25% (против 21.5% в июне 2020 года). Кроме этого, 12% таких респондентов считают себя просто православными, без конкретизации патриархата (против 23% в июне 2020 года).

В то же время среди трех крупнейших церквей Украины больше всего респондентов положительно относятся к Православной Церкви Украины: 52%, нейтрально — 34%, отрицательно — 9%. При этом по сравнению с июнем 2020 года стало больше тех, кто относится положительно — показатель вырос с 42% в июне 2020 году до 52% в июне 2021.

Тогда как к УПЦ положительно относятся 24% населения (в июне 2020 — 23%), нейтрально — 37% (в июне 2020 — 37%), а отрицательно — 35% (в июне 2020 — 32%).

К УГКЦ положительно относятся 36% украинцев (в июне 2020 — 35%), нейтрально — 50% (в июне 2020 — 46%), отрицательно — 7% (в июне 2020 — 6%).

Среди предстоятелей трех крупнейших церквей Украины больше всего респондентов положительно относятся к Епифанию: 45% положительно, нейтрально — 38%, отрицательно — 6%. При этом по сравнению с июнем 2020 года стало больше тех, кто относится положительно — показатель вырос с 34% в июне 2020 года до 45% в июне 2021.

Вместе с тем к Онуфрию положительно относятся 20% (в июне 2020 — 19%), нейтрально — 39% (в июне 2020 — 36.5%), отрицательно — 29% (в июне 2020 — 26%).

К Святославу Шевчуку положительно относятся 31% (в июне 2020 — 27%), нейтрально — 42% (в июне 2020 — 41%), отрицательно — 4% (в июне 2020 — 5.5%).

Отвечая на вопрос, кого бы украинцы хотели бы видеть предстоятелем объединенной церкви лидерство продолжает сохранять Епифаний.

Кроме того, большинство украинцев — 57% — положительно относятся к визиту Константинопольского Патриарха Варфоломея в Украину. Еще 32.5% имеют нейтральное отношение и только 6% — отрицательное;

Справка. Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС проводил в течение 25-28 июня 2021 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1003 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 10%, 1,5% — для показателей, близких к 5%.

В июне 2020 года КМИС проводился подобный опрос и где это возможно приводится динамика показателей.

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