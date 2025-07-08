Религиозные меньшинства в Украине могут исчезнуть: что грозит верующим

Религиозным общинам грозит уничтожение из-за российской агрессии / © Харьковская Епархия УПЦ

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Из-за полномасштабной войны с Россией над религиозными меньшинствами Украины нависла серьезная угроза, которая ставит под вопрос их дальнейшее существование.

Почему так происходит, рассказала религиовед Людмила Филиппович в комментарии «Телеграфу».

Филипович назвала две главные причины, по которым малые религиозные общины могут исчезнуть. По ее словам, это мобилизация верующих в ряды ВСУ и потенциальная победа РФ .

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Угроза исчезновения из-за мобилизации

Людмила Филиппович объясняет, что мобилизация представляет особую угрозу для небольших религиозных организаций. Если из многомиллионной церкви мобилизовать 10% верующих, религиозное общество продолжит существовать. Но совсем другое дело, когда в состав общины входят только 10-12 человек.

«Например, в Ирпене есть община буддистов. Там есть трое монахов и еще несколько людей с ними.

Экспертша уверена, что потеря каждой независимой религиозной общины опасна для демократии, поскольку это означает наступление эпохи автократизма, где царит монотеизм.

«Одна церковь, все ходят строем в ту одну церковь и никто не принимает во внимание твои индивидуальные приоритеты. Вот Россия этим довольна: там одна церковь, которая определяет поле духовности для всех граждан. Но цивилизованное общество так бездействует, ведь в его основе лежат права и свободы личности», — отмечает Филиппович.

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По ее мнению, сохранение религиозного разнообразия как основы демократического общества очень важно для Украины.

Угроза в случае победы РФ

Хотя вопрос баланса между интересами отдельного человека и национальной безопасностью во время войны сложный, ответ на него дает сам враг. Россия на оккупированных территориях и своей территории систематически истребляет религиозные меньшинства, как это случилось со «Свидетелями Иеговы», которых признали экстремистской организацией.

Таким образом, религиозные меньшинства в Украине не спасет брони от мобилизации, если Россия захватит Украину. При таком сценарии развития событий им грозит уничтожение властью окупантов.

Напомним, в Украине утвердили перечень принадлежащих к критически важным религиозных организаций . Госслужба по этнополитике и свободе совести ответила, есть ли там религиозные общины УПЦ МП.

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