Религиозные праздники по новоюлианскому календарю: что это значит для верующих

Отмечать религиозные праздники по новому лианскому календарю – так решила Волынская епархия. Ее делегация в Константинополе обратилась с письмом-просьбой ко Вселенскому Патриарху. И тот утвердил перемены.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Уже пятый год в соборе Рождество празднуют дважды: и 25 декабря, и 7 января. Для удобства верующих, живущих по разным церковным календарям.

Но накануне украинская община получила разрешение Вселенского Патриарха Варфоломея — отмечать все праздники по новому календарю.

Делегация из Волыни подала на подпись Святейшему Патриарху письмо с просьбой о переходе на новый юлианский календарь.

Только за последний месяц, рассказывает митрополит, более десятка общин обратились к нему с просьбой отойти из юлианского календаря – по которому празднует москва. Вместо этого все праздники отмечать исключительно по новою лианскому — за которым живет весь мир.

Подписанный Святейшим Патриархом документ, считает владыка, еще больше ускорит процесс.

После праздничного богослужения духовники вместе с верующими отправляются на площадь к стеле Героев Небесной сотни.

Добавим, что митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко рассказал, когда вся Украина будет праздновать Рождество, а также отметил, готова ли церковь и украинцы к этому переходу.

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