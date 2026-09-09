Рельсовый террор: аналитики объяснили изменение тактики России

удар по поезду Харьков-Изюм

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Россия начала новую смертельную фазу войны против Украины , намеренно и систематически атакуя железнодорожную и общую логистическую инфраструктуру. Об этом свидетельствуют отчеты ведущих западных аналитических центров и СМИ, опубликованные в начале сентября 2026 года.

ТСН.ua собрал анализ военных и геополитических целей, преследуемых Кремлем этими безжалостными атаками на транспортные коммуникации. Западные аналитики констатируют, что Россия рассматривает украинскую транспортную сеть как интегрированную цель перелома хода войны.

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Блокада логистики и продовольственный кризис

Издание The Guardian в своем материале отмечает, что кафиры перешли к целенаправленной охоте на подвижной состав, что знаменует новую смертельную фазу войны . Железная дорога долгое время оставалась главным спасательным кругом государства, но теперь агрессор пытается полностью парализовать пассажирское и грузовое сообщение.

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"В этом году Россия начала прямые атаки на гражданские локомотивы", - объяснил изменение тактики член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете за 1 сентября зафиксировали , что Российская Федерация одновременно бьет по морским портам, гражданским судам, железной дороге и пограничной инфраструктуре. Главной целью такого комплексного удара является предотвращение поставок военной помощи от союзников и остановка остатков экономической деятельности.

Параллельно с ударами по путям российские войска сознательно атакуют складскую инфраструктуру и критические цепочки снабжения продовольствием. Зарубежные журналисты подчеркивают, что разрушение логистики уже приводит к дефициту и существенному удорожанию продуктов в столице на 2,5–15 процентов.

"Российские войска изменяют тактику ударов, чтобы максимизировать ущерб для гражданского населения", - предупреждают эксперты Института изучения войны.

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Усложнение ПВО и война на истощение

В следующих отчетах за 7 и 8 сентября американские военные эксперты указывают , что для террора кафиры используют комбинированные дальнобойные пакеты. Враг массированно применяет новые реактивные дроны, крылатые и баллистические ракеты, а на юге активно сбрасывает модернизированные управляемые авиабомбы.

«Удары по железнодорожным станциям и узлам глубоко в тылу заставляют Украину распылять свои системы противовоздушной обороны», — говорится в строительстве ISW.

Аналитики добавляют , что Россия рассматривает украинскую железнодорожную сеть не просто как типичный гражданский объект. Для Кремля это цельная военно-экономическая цель, полный вывод из строя которой должен переломить ход длительной войны на истощение.

Тактика уничтожения железной дороги

Британский аналитик Мэтью Периш в статье для The Lviv Herald пояснил , что Россия кардинально изменила подход к атакам на украинскую транспортную инфраструктуру. Враг перешел от хаотических бомбардировок к системному и технологически сложному разрушению критических объектов.

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"Самая железная дорога, включая локомотивы и людей, необходимых для ее эксплуатации, все чаще рассматривается как целевая система", - отмечает эксперт.

Поскольку поврежденные пути и мосты украинские ремонтники восстанавливают удивительно быстро, оккупанты сосредоточились на уничтожении того, что труднее всего заменить. Главной мишенью стали дефицитные тепловозы и электровозы, изготовить которые за ночь просто невозможно.

«Компания против локомотивов атакует не только инфраструктуру, но и устойчивость железной дороги», – подчеркивает Мэтью Периш.

Тревожной тенденцией стала целенаправленная охота на самих работников транспортной сети с помощью ударных беспилотников. В частности, российские войска сознательно направляют дроны типа «Шахед» прямо в кабины машинистов, пытаясь убить специалистов с бесценным опытом.

Параллельно агрессор ведет мощную экономическую войну на истощение, заставляя транспортную компанию тратить колоссальные ресурсы на постоянные ремонты. По подсчетам аналитика такие методические действия Кремля призваны фрагментировать страну и максимально усложнить доставку западного оружия на фронт.

Цель ударов и блокировка эвакуации

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в своей авторской колонке для издания Espreso объяснил подлинные мотивы такого прицельного транспортного террора. По его словам, российская оккупационная армия пытается искусственно перевести всю военную логистику и эвакуационные потоки из поездов на автомобильные пути.

«Русские войска четко продумали свои действия, и их операция носит комплексный характер», — констатировал Дмитрий Снегирев.

В статье также упоминается мнение другого военного аналитика Владислава Селезнева, подтверждающего целенаправленный срыв военного снабжения. По его оценкам, синхронное движение техники и беженцев по автотрассам неизбежно повлечет за собой масштабные транспортные пробки и настоящий коллапс.

"Соответственно, враг пытается максимально замедлить движение военных эшелонов, обеспечивающих наши Силы обороны на разных участках фронта", - подчеркнул Владислав Селезнев.

Эта коварная тактика имеет целью вызвать стремительный рост хаоса в крупных тыловых городах и существенный спад морального духа граждан. Захватчики надеются, что отчаяние гражданского населения заставит политическое руководство государства пойти на невыгодные переговоры с Российской Федерацией.

Статистика разрушений железной дороги и призыв к международным партнерам

Официальная статистика подтверждает катастрофические масштабы российского террора против украинской транспортной системы. Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник в своем телеграмм-канале опубликовал шокирующие цифры потерь.

"С начала полномасштабного вторжения зафиксировано 6125 атак на железнодорожную инфраструктуру, более 1500 - в этом году", - констатировал чиновник.

По словам высокопоставленного чиновника, в результате этих целенаправленных вражеских ударов уже повреждено 509 украинских локомотивов и 249 вагонов. Несмотря на столь серьезные разрушения, национальный перевозчик продолжает ежедневно обеспечивать жизненно важные пассажирские и грузовые перевозки.

"Последние удары показывают четкую тенденцию: Россия одновременно атакует морские порты, гражданские суда, железную дорогу и пограничную инфраструктуру", - подчеркнул глава ведомства.

Чтобы предотвратить полный логистический коллапс, чиновник во время специального брифинга обратился к представителям 27 стран с просьбой срочно передать Украине дополнительные локомотивы. Он также призвал союзников присоединяться к созданному Литвой Фонду поддержки транспорта, чтобы оперативно восстанавливать разбитые оккупантами объекты.

"Русские удары по украинской логистике уже имеют прямое влияние за пределами Украины", - подытожил Николай Калашник.

Удар по поезду в Харьковской области 9 сентября

Российский террор против гражданского транспортного сообщения не прекращается ни на минуту. Утром 9 сентября россияне ударили беспилотником по поезду в Харьковской области вблизи села Искра.

По данным Изюмской военной администрации, вражеский дрон типа «Шахед» попал в заднюю часть регионального поезда сообщением Харьков — Изюм, что повлекло за собой масштабный пожар. Руководитель правления "Укрзализныци" подтвердил факт атаки и отметил, что транспорт удалось вовремя остановить для спасения людей.

«Удалось спасти персонал и пассажиров от самого плохого, впрочем, разлет обломков значителен», — сообщил Александр Перцовский.

К сожалению, полностью избежать жертв во время этого утреннего обстрела не удалось. Обломочные ранения разной степени тяжести получили 7 человек, среди которых есть как обычные пассажиры, так и работники железной дороги.

Атаки на поезда южного направления

Целенаправленные атаки на пассажирские эшелоны были зафиксированы также в Одесской и Херсонской областях. В частности, 2 сентября российский беспилотник попал вблизи поезда сообщением Одесса - Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги.

«Мониторинговая команда приняла решение об эвакуации раньше времени, поэтому в момент удара пассажиры и бригады уже находились в безопасности», — рассказал руководитель Укрзализныци об успешном спасении людей.

Уже 5 сентября вражеские дроны атаковали пассажирский поезд , который направлялся в Херсон, серьезно повредив 2 тепловоза. Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате этого удара были ранены два человека.

Пострадавшими оказались 55-летняя сотрудница железной дороги, получившая взрывную травму и контузию, а также 18-летняя девушка с травмой ноги. Полиция оперативно документирует эти обстрелы пассажирских эшелонов в качестве очередных военных преступлений России.

Погибшие железнодорожники

Самый трагический инцидент последних дней произошел в ночь на 1 сентября, когда российская армия ударила баллистикой по Киеву . Ракеты прицельно разрушили столичное железнодорожное депо, в результате чего погибли 6 сотрудников компании, а еще один получил ранения.

Впоследствии вражеские «Шахеды» нанесли два прицельных удара по поезду Киев — Сумы. Спасателям ГСЧС совместно с местными властями удалось оперативно ликвидировать пожар и безопасно эвакуировать 90 пассажиров специальными автобусами.

«Целенаправленные удары по пассажирским поездам – страшное военное преступление», – подчеркнул Александр Перцовский.

Аналогичный инцидент произошел на региональном маршруте Днепр — Запорожье, где кафиры нанесли прицельный удар по подвижному составу. Поезд удалось вовремя остановить, а пассажиров оперативно перевели в мобильное укрытие.

К сожалению, при атаке на запорожском направлении погибла одна проводница. Она вернулась в вагон уже после объявления тревоги, поэтому на месте попадания продолжается поисковая операция.

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