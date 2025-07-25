Ремонт американского оружия теперь будет оплачивать Украина: во сколько это обойдется государству

США вводят новую модель сотрудничества

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Решение Соединенных Штатов не предоставлять, а продавать Украине вооружение касается не только нового оружия, но и услуг по обслуживанию и ремонту уже предоставленной техники. Активная работа по заключению контрактов на необходимые услуги и закупку запчастей уже идет.

Об этом пишет Defence Express.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA) обнародовало два разрешения, касающиеся обслуживания систем ПВО и самоходных артиллерийских установок M109. Общая предельная стоимость по обоим направлениям составляет до 330 миллионов долларов, хотя финальная сумма по жесткому контракту может быть меньше.

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Детали разрешений: ПВО и САУ M109

Более значимым является разрешение на обслуживание систем противовоздушной обороны на сумму до 180 миллионов долларов. Оно предусматривает закупку оборудования и услуг по «поддержке и ремонту имеющихся систем противовоздушной обороны американского производства», а также обучение персонала и учебное оборудование. Важно, что кроме основного исполнителя — Sierra Nevada Corporation, работы будут выполнять и ряд украинских компаний, что свидетельствует о локализации обслуживания непосредственно в Украине.

Основной подрядчик, Sierra Nevada Corporation, заслуживает особого внимания. Эта компания не является производителем систем ПВО, однако является амбициозным подрядчиком Министерства обороны США, получающим контракты на сложные задачи. В частности, именно эта компания сейчас работает над созданием «самолетов Судного дня» для США. Сами названия подлежащих обслуживанию ПВО не разглашаются, но ВСУ в настоящее время используют широкий спектр американских систем — от ПЗРК Stinger и «шахедобоек» Vampire до комплексов Patriot и «FrankenSAM» (например, «Бук-М1» с ракетами RIM-7/AIM-7).

Относительно САУ M109 разрешение DSCA предусматривает продажу оборудования для технического обслуживания и ремонта, включая капитальный, на общую сумму до 150 миллионов долларов. Исполнителями работ определены BAE Systems (владелец прав на производство и модернизацию), Daimler Truck North America и Allison Transmission (отвечают за ходовую часть).

Все работы, как и в случае разрешения на восстановление БМП Bradley за 150 миллионов долларов, будут проведены в Европе. Точные сроки работ станут известны только после заключения жестких контрактов. В общей сложности ВСУ получили около 90 САУ M109 разных версий, от M109A3 (в частности, от Норвегии) до M109A6 Paladin (от США).

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Напомним, первая батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot, обещанная в рамках нового пакета помощи от президента США Дональда Трампа, уже поступила в Украину.