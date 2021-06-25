Ремонт бориспольской трассы впервые в Украине спроектировали по 3D-технологии

Ремонт бориспольской трассы впервые в Украине спроектировали по 3D-технологии

В Украине впервые применили 3D-технологии при проектировании ремонта дороги.

Инновацию использовала компания-подрядчик для подготовки проекта текущего среднего ремонта скоростной трассы Киев-Борисполь, ремонт которой стартовал в рамках программы президента Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает официальная Facebook-страница программы.

"В процессе подготовки к реализации проекта компания впервые применила уникальную для Украины технологию геодезического сопровождения - дорожный сканер Trimble MX2", - говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты оцифровали профиль дороги, создав 3D-макет. Это позволило более качественно спланировать работы по фрезерованию и устройству нового покрытия.

Кроме того, для профилактики дальнейшего разрушения покрытия крупногабаритными автомобилями в обоих направлениях трассы Киев-Борисполь появятся пункты весового контроля, во время движения фиксируют вес, скорость и номерные знаки авто. В случае перегрузки автомобиля, данные о нарушителе автоматически попадут в базу данных полиции.

Проектом ремонта бориспольской трассы предполагается также установка информационных табло, которые каждые несколько километров будут информировать водителей о ситуации: состоянии и температуре покрытия, трафике, метео- и дорожных условиях.

Также в рамках ремонта будут обновлены остановки, подземные пешеходные переходы, переустройка опор освещения и метеостанций.

Во время ремонта движение в обоих направлениях организовано четырьмя полосами с переменным графиком. Для ускорения работ, которые должны завершиться в августе, дорожники работают круглосуточно.

Трасса М-03 соединяет столицу с Международным аэропортом "Борисполь" и является частью автодороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский". Это одна из самых загруженных транспортных артерий страны, по которой ежедневно ездят десятки тысяч автомобилей. Восстановление трассы выполняют на отрезке от кольцевой развязки возле метро "Бориспольская" в Киеве до черті города Борисполь. Протяженность отрезка - 17 км.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что до конца года планируется восстановить 6500 км дорог.

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