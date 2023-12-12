Ремонт поврежденного жилья: названы конкретные суммы, которые получат украинцы

Кабинет министров расширяет возможности для подачи заявок на участие в программе "єВідновлення".

По программе "єВідновлення" начинаются выплаты средств на капитальный ремонт поврежденной жилой недвижимости.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Максимум 350 тыс. грн для квартиры и 500 тыс. грн — для частного дома", — написал он.

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Также, добавил премьер, расширяют возможности для подачи заявок на участие в "єВідновлення". Теперь это можно сделать не только через “Дію”, но и через ЦНАП и нотариусов. Это увеличит круг участников программы.

“Уже более 26 тыс. семей получили деньги на ремонт своего жилья. Общая сумма выплат по программе – более 2 млрд грн”, – сообщил Шмыгаль.

Напомним, услуга "єВідновлення" появилась после начала полномасштабного вторжения. Тогда дома тысяч украинцев испытали разрушения. Уже в марте 2022 года в приложении "Дія" стало возможным сообщить о поврежденном имуществе. Только за последние полгода украинцы через приложение "Дія" подали более 164 тысяч сообщений о поврежденном имуществе.

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