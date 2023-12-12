Ремонт поврежденного жилья: названы конкретные суммы, которые получат украинцы

Кабинет министров расширяет возможности для подачи заявок на участие в программе "єВідновлення".
По программе "єВідновлення" начинаются выплаты средств на капитальный ремонт поврежденной жилой недвижимости.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.
"Максимум 350 тыс. грн для квартиры и 500 тыс. грн — для частного дома", — написал он.
Читайте ведущие новости дня:
- "Пустые" ракетные удары по Киеву: зачем Путин тратит баллистику и почему атаки могут продолжаться
- Мертвый Кива на снегу: в сети появились кадры СБУ с места ликвидации предателя (фото, видео)
- Вода добралась до Олимпийской: что происходит на самом деле и угрожает ли это закрытием новых станций метро
Также, добавил премьер, расширяют возможности для подачи заявок на участие в "єВідновлення". Теперь это можно сделать не только через “Дію”, но и через ЦНАП и нотариусов. Это увеличит круг участников программы.
“Уже более 26 тыс. семей получили деньги на ремонт своего жилья. Общая сумма выплат по программе – более 2 млрд грн”, – сообщил Шмыгаль.
Напомним, услуга "єВідновлення" появилась после начала полномасштабного вторжения. Тогда дома тысяч украинцев испытали разрушения. Уже в марте 2022 года в приложении "Дія" стало возможным сообщить о поврежденном имуществе. Только за последние полгода украинцы через приложение "Дія" подали более 164 тысяч сообщений о поврежденном имуществе.
Читайте также:
- Заявления на компенсацию за уничтоженное жилье смогут подавать больше украинцев: услугу "єВідновлення" расширили
- "Мы уже побили два рекорда потребления": Шмыгаль рассказал, что поможет избежать плановых отключений света
- У Зеленского рассказали, какую компенсацию РФ должна выплатить Украине и откуда возьмут деньги