Ремонты Пшонка-стайл, крокодил и роскошные автомобили: на что тратили деньги фигуранты дел о коррупции в Украине (фото)

На что тратили деньги фигуранты дел о коррупции в Украине / © ТСН.ua

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Пока миллионы украинцев из-за войны теряют свои дома и вынуждены жить в тесных модульных городках, коррупционеры обустраивают свои жилища элементами вопиющей роскоши и прячут деньги, где только можно. Позолоченные дворцы, пентхаусы с крокодилами, миллионы наличных в туалетах и элитные таунхаусы за рубежом поражают своей помпезностью. В то же время арестованное имущество беглецов годами приносит им доходы вместо помощи государству.

ТСН.ua собрал всю известную информацию о жилье и состоянии украинских коррупционеров, о которых больше всего говорят в обществе.

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Любитель крокодилов и позолоты из Днепра

На днях в украинских соцсетях разлетелись фотографии элитных апартаментовс бассейном, обилием позолоты и крокодилом, расположенных в одном из днепровских жилых комплексов. По данным ряда украинских СМИ, вероятным владельцем квартиры является бывший кандидат в депутаты Днепропетровского облсовета, спортсмен и бизнесмен Владислав Соколов, который может быть причастен к делу о хищении средств на строительстве школьного убежища и защитных сооружений для энергообъектов в Киевской области.

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На опубликованных кадрах видно роскошное жилище с позолоченными колоннами, красными обоями, лепниной, бассейном с фресками античных дворцов и массивными дверями с золотыми узорами. «Изюминкой» интерьера стал террариум с крокодилом.

Фото из квартиры фигуранта дела о коррупции в энергетике / © Telegram / Сергей Стерненко

Фото из квартиры фигуранта дела о коррупции в энергетике / © Telegram / Сергей Стерненко

Автомобиль фигуранта дела о коррупции в энергетике / © Telegram / Сергей Стерненко

В Украине такой стиль часто называют «стилем Пшонки» или, проще говоря, «Пшонка-стайл». Так в народе окрестили чрезмерную показную роскошь, которой когда-то отличался дом экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки, сбежавшего из страны в 2014 году. Этим выражением также описывают интерьеры или общий стиль жизни, когда люди пытаются продемонстрировать своё богатство с помощью дешёвых эффектов, напускного пафоса и полного безвкусицы.

«Вместо саркофагов на подстанциях у компании, получившей на это средства, появились „царские“ интерьеры с позолотой, мраморными колоннами в многоуровневом пентхаусе, крытый бассейн, терариум с настоящим (!) крокодилом и Rolls-Royce. Но ключевой вопрос в другом: будут ли отвечать за это люди, которые подписывали такие планы устойчивого развития? Как вообще черти без оргтехники и штата для выполнения работ смогли получить финансирование?» — написалв своём Telegram-канале бывший советник министра обороны Сергей Стерненко.

Отметим, что на данный момент нет официального подтверждения того, что обнаруженное имущество связано с одним уголовным делом.

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В Сети украинцы высмеяли роскошное имение фигуранта дела о коррупции в энергетике.

Наибольший резонанс вызвал террариум с рептилией: в соцсетях иронизируют, что у крокодила условия жизни лучше, чем у большинства киевлян, или же шутят о новой «экзотической защите» для ТЭЦ.

Реакция украинцев в социальной сети Threads на опубликованные фотографии из квартиры фигуранта дела о коррупции / © соцмережі

Реакция украинцев в социальной сети Threads на опубликованные фотографии из квартиры фигуранта дела о коррупции / © соцмережі

Реакция украинцев в социальной сети Threads на опубликованные фотографии из квартиры фигуранта дела о коррупции / © соцмережі

Пользователи назвали отдельным архитектурным шедевром контраст между позолотой и дешевыми металлопластиковыми дверями. Немало внимания привлек и огромный портрет хозяина, которого высмеяли за тщеславие.

Реакция украинцев в социальной сети Threads на опубликованные фотографии из квартиры фигуранта дела о коррупции / © соцмережі

Роскошная вилла бывшего генерального прокурора Кравченко

Журналисты-расследователи «Схем» (Радио Свобода) выяснили, что в 2023 году теща экс-генпрокурора Руслана Кравченко Алина Шкробанец инвестировала около 670 тысяч долларов (около 24,5 миллиона гривен по официальному курсу НБУ на момент покупки) в элитный таунхаус в Дубае.

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Информацию о недвижимости площадью более 140 квадратных метров в поселке Damac Lagoons журналисты получили благодаря утечке данных из земельного департамента Дубая в рамках проекта Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). После развода с женой Ириной имущество перешло к новому владельцу, которого замечали в компании его бывшей тещи, Андрея Кейбаша. Кейбаш — руководитель элитного ресторана La Veranda в Киеве.

Вилла родственников Руслана Кравченко в Дубае / Источник: Радио Свобода

В комментарии журналистам Алина Шкробанец отметила, что не покупала виллу в Дубае.

«Я ничего не покупала в Объединённых Арабских Эмиратах, — сказала Шкробанец, — Учитывая сложившуюся ситуацию, я думаю: а не могли ли меня использовать? Ведь я ничего не покупала. Мне не нужна недвижимость в Дубае», — рассказала Алина.

На вопрос о том, кто мог воспользоваться её личными данными, женщина не ответила. В то же время она отметила, что они с руководителем La Veranda Андреем Кейбашом знакомы и дружат, однако никогда не обсуждали никаких тем, связанных с недвижимостью.

Премиальный Mercedes и собственный бизнес супруги «канцлера» (Сергея Кропивы)

Жена бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры Сергея Кропивы, фигурирующего в деле НАБУ «Карфаген», в прошлом году приобрела премиальный Mercedes за почти пять миллионов гривен. 37-летняя Ирина занимается ресторанным бизнесом, а в 2026 году основала компанию по аренде оборудования «Power Point».

Официальной недвижимости, кроме дорогого автомобиля, у неё нет. Журналисты также выяснили, что в 14 лет женщина получила паспорт РФ, который в настоящее время недействителен, а её родители до сих пор остаются гражданами России. Супруги воспитывают трёх дочерей, однако статус их отношений неизвестен.

Скриншот из видео / © Hromadske.ua

Царские дворцы депутата из Закарпатья

В начале 2026 года депутату Береговского районного совета в Закарпатье Арсению Богару было предъявлено подозрение в недекларировании более 8,3 млн гривен. По данным следствия, он скрыл автомобиль Ford Mustang, а также покупку и продажу элитного Mercedes-Benz S-Class за 3,75 млн грн при официальных доходах за 20 лет менее 227 тысяч гривен.

На опубликованных прокуратурой фотографиях с вручения уведомления о подозрении видно, что на незадекларированные средства депутат обустроил своё жильё в роскошном стиле с позолоченной лепниной, росписями, антикварной мебелью и балконом с золотыми перилами.

Вручение уведомления о подозрении депутату в Закарпатье / © Прокуратура Закарпатской области

Вручение уведомления о подозрении депутату в Закарпатье / © Прокуратура Закарпатской области

Вручение уведомления о подозрении депутату в Закарпатье / © Прокуратура Закарпатской области

Обыски в офисе председателя Хмельницкой МСЭК вызвали настоящий резонанс в обществе

Широкий резонанс в Сети вызвали также фотографии обысков втрёхкомнатной квартиресемьи руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяны Крупы, которую подозревают в организации схем с фиктивной инвалидностью, незаконном обогащении, недекларировании средств и т. д.

Её способ хранения наличных денег широко обсуждался украинским обществом. По словам правоохранителей, в квартире обнаружили 5 млн 244 тыс. долл., 300 тыс. евро и более 5 млн грн. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке: в шкафах, ящиках, нишах, даже в туалете рядом с туалетной бумагой.

Во время обыска женщина пыталась избавиться от части денег ивыбросила две сумки с полмиллиона долларов США из окна.

Её муж Владимир Крупа сфотографировался с деньгами, найденными правоохранителями, просто лежа на кровати. Это фото мгновенно стало мемом.

Согласно данным расследований, в 2025 году семья Крупы владела десятками объектов недвижимости (около 30 объектов), земельными участками (около 63 га), а также объектами незавершенного строительства (садовые и жилые дома в Хмельницкой области, в частности недостроенный дом площадью 590 м² в Хмельницком).

По данным СМИ, Татьяна и Владимир Крупы владеют корпоративными правами (по 25%) и являются бенефициарами компании ООО «Солар-Инвест» (которая приносит дивиденды) и ООО «Ленд Капитал-2017». Также в собственности находится незначительное количество криптовалюты.

Роскошные поместья украинских прокуроров и судей

Журналисты также провели расследование в отношении элитной недвижимости украинских прокуроров, судей и бывших чиновников, которую те выставили на продажу. В частности, самый богатый прокурор Украины по итогам 2016 года Юрий Кривобок продает за 5,5 миллиона долларов поместье в Конча-Заспе площадью более тысячи квадратных метров. В Козине пустует недостроенный дом жены одиозного экс-судьи Олега Бачуна, который фиктивно восстанавливался в должности, получал пожизненное содержание и подозревался НАБУ в провокации с взяточничеством.

Элитная недвижимость украинских прокуроров, судей и бывших чиновников / © ТСН

В Соломенском районе Киева за 5 миллионов продают поместье Олега Шепиты — кума соратника Медведчука Тараса Козака и бывшего заместителя главы пенитенциарной службы. Кроме того, в заповедной зоне Голосеевского района продается «диснеевский замок» бывшего прокурора времен Януковича Вадима Гаевого, у которого, по данным журналистов, недвижимость приобрел Евгений Ясный, ранее осуждённого условно за ДТП со смертельным исходом.

Самые смешные промахи и мемы украинских коррупционеров

В ходе расследований НАБУ и СБУ выяснили, что украинские народные депутаты и судьи использовали довольно комичные шифры, чтобы обозначить взятки на сотни тысяч долларов. Вместо денег в разговорах фигурировали «котлеты», «булочки», пакеты из-под кофе и «баночка с джином», а сами оправдания подозреваемых впоследствии стали популярными мемами.

В репортаже ТСН журналисты вспомнили самые громкие коррупционные скандалы: за что депутат Александр Юрченко получил девять лет лишения свободы, кто вымогал четверть миллиона под видом «джина», почему судья притворился удивлённым из-за наличных в кофейной пачке и как фраза о «тихом походе в лес» разрушила политическую карьеру.

Подробнее об этом смотрите в репортаже:

Что стало с элитным жильем предателей Украины

Журналисты проекта «Хапуга.ua» выяснили, почему беглые чиновники и коррупционеры времен Януковича смогли сохранить, продать или сдать в аренду тысячи квадратных метров элитной недвижимости, в то время как миллионы украинцев теснятся в модульных городках или вынуждены возвращаться в зону оккупации из-за нехватки жилья.

Несмотря на заявления АРМА об управлении арестованными активами в интересах внутренне перемещенных лиц, реальность обстоит иначе:

Поместье Николая Азарова (бывшего премьер-министра Украины) в центре Киева стоимостью около миллиона долларов благодаря судебным разбирательствам и отмене арестов удалось продать частному лицу — Ирине Шинкиной. Другие дома его сына в селе Хлепча годами остаются без управляющих.

Резиденция Виталия Захарченко (бывший министр внутренних дел Украины) под Киевом площадью более 1300 квадратных метров до сих пор охраняется, а в сети появляются объявления об аренде помещений в этой усадьбе, что позволяет экс-министру зарабатывать через посредников.

Имущество Сергея Арбузова (бывший исполняющий обязанности премьер-ьер-министра Украины) в виде дома на Обуховской после пожара и снятия арестов превратили в частный жилой комплекс компании «Комфорт Апартменс» с многочисленными нарушениями и сомнительным вводом в эксплуатацию.

Крепость Виктора Пшонки под Киевом стоимостью 15 миллионов долларов за десять лет превратилась в заброшенный замок с пустующими соседними домами.

В то же время элитные отели, квартиры в правительственном квартале и загородные дворцы врагов Украины либо простаивают из-за несовершенства процедур АРМА, либо приносят доход владельцам. Лишь после начала подготовки расследования агентство объявило о пилотном проекте по передаче арестованного жилья для ВПЛ и ветеранов.

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