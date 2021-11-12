Ремонтировали коллектор, а по-другому не могли: "Житомирводоканал" снова слил нечистоты в реку

Ремонтировали коллектор, а по-другому не могли: "Житомирводоканал" снова слил нечистоты в реку

Текущие стоки имеют неестественную окраску.

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" 11 ноября снова сбрасывало неочищенные стоки в реку Каменка.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Полесского округа.

Отмечается, что визуально сброс имеет неестественную окраску: она "серо-коричневого цвета, что свидетельствует о наличии в сбросе большой концентрации загрязняющих веществ". Специалисты взяли пробы, чтобы провести лабораторные исследования, а также рассчитывают нанесенный ущерб природе.

В пресс-службе "Житомирводоканала" изданию Житомир.info объяснили, что накануне ремонтировали коллектор. Впрочем, во время работ невозможно было избежать сбросов в реку. О попадании загрязняющих веществ в воду коммунальщики сразу сообщили экологам.

"Наши канализационные сети строились еще в прошлом веке. Когда мы проводим подобные работы, вынуждены осуществлять сброс в реку. По-другому сделать технически невозможно. Именно в связи с этими работами на коллекторе, которые проводились вчера, действительно был осуществлен сброс. По-другому мы просто не можем выполнить работы на этом участке коллектора", — отметили в водоканале.

Как сообщалось, в Житомирской области в реке Тетерев зафиксировали массовую гибель рыбы. Экологи подозревают, что к этому могло привести то, что КП "Житомирводоканал" сбросил во впадающую в Тетерев реку Каменка неочищенные сточные воды.

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