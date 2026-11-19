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Ремонтируют круглосуточно, но отключений света не избежать: какие графики будут действовать 20 ноября
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на пятницу, 20 ноября, для столицы и регионов Украины.
В пятницу, 20 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать плановые отключения электроэнергии. Ограничения будут касаться как бытовых потребителей, так и промышленных предприятий.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Какие графики отключений будут действовать 20 ноября
По информации энергетиков, для промышленных потребителей будут введены графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 3 очередей.
Причиной ограничений послужили последствия российских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
В «Укрэнерго» подчеркивают, что конкретные часы отключения зависят от региона. Актуальные графики публикуют региональные облэнерго и ДТЭК (дополняется).
Российские атаки и отключение света — последние новости
В ночь на 19 ноября российские войска атаковали Украину, разрушения зафиксировали в 12 областях. Под ударом оказались, в частности, электроподстанции Житомирской, Черниговской и Николаевской. Всего в результате атаки один человек погиб, еще восемь получили ранения. Россияне избивали не только по энергетике, но и по жилым домам и агропредприятиям.
Последствия повреждений энергетического оборудования особенно ощутимы в отдельных общинах. В Яготинской общине в Киевской области из — за повторных российских обстрелов жители могут оставаться без электричества до девяти часов подряд. Сейчас там действует временный режим: три часа со светом и девять без него. В ДТЭК объясняют, что серьезные повреждения оборудования требуют дополнительного времени на восстановление.
А накануне, 18 ноября, из-за повреждения энергетического оборудования аварийные отключения ввели в Харьковской и Сумской областях. В то же время в части областей продолжали действовать почасовые графики для населения и ограничение мощности для промышленности.