Ремонтные бригады ДТЭК по согласованию с ВСУ возобновили электроснабжение 65 населенных пунктов

Ремонтные бригады ДТЭК по согласованию с ВСУ возобновили электроснабжение 65 населенных пунктов

Ремонтные бригады "ДТЭК Сети" по согласованию с Вооруженными силами Украины возобновили электроснабжение 65 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях, обесточенных из-за боевых действий.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Ситуация осложнена боевыми действиями. Поэтому наши бригады не могут добраться до места повреждений сетей. Ремонтные бригады оперативно восстановят электроснабжение всех клиентов, которые остаются без света, как только получат необходимые разрешения на проведение ремонтных работ от Вооруженных сил Украины", — сообщили в компании .

В Донецкой области специалисты компании возобновили электроснабжение в 29 населенных пунктах. Без света остаются 80 населенных пунктов, включая значительную часть города Мариуполь.

Ремонтные бригады ДТЭК готовы возобновить электроснабжение, как только получат разрешение ВСУ, пояснили в пресс-службе.

В Киевской области возобновлено электроснабжение для 23 тыс. клиентов в 36 населенных пунктах. Без света остаются 50 населённых пунктов. Ремонтные бригады ДТЭК ожидают разрешения ВСУ для проведения возобновляемых работ.