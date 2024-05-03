Реновация жилья: в Украине планируют решить проблему "хрущевок"

В Украине намерены начать решение проблемы устаревшего жилищного фонда. В частности, речь идет о малометражных "хрущевках".

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

"С необходимостью модернизации устаревшего жилищного фонда сталкивается большинство урбанизированных государств современного мира. Выбор моделей, механизмов, инструментов в той или иной стране зависит как от масштаба самой проблемы, так и от уровня развития экономики государства и его социальной ориентации. Поэтому и Украине следует разрабатывать свой вариант решения проблемы устаревшего жилья, в то же время принимая во внимание опыт ЕС, как это происходило на примере законопроекта "Об основах жилищной политики", – отметила Шуляк.

Предварительно закон должны представить в течение следующих двух месяцев.

Как это будет происходить

По словам политики, в странах ЕС программа ликвидации зданий с неудовлетворительными условиями проживания предусматривает ряд субсидий домовладельцу на снос и реконструкцию изношенного жилья. При этом сама реконструкция осуществляется преимущественно без выселения или отселения жителей с максимально возможным соблюдением нормальных бытовых условий.

"Важным пунктом, который следует учитывать, является то, что в ЕС наряду с реновацией жилья действует так называемый редевелопмент. Если реновация означает принудительный снос зданий независимо от их технического состояния, извлечение из-под земли инженерных сетей и выемку фундаментов, то редевелопмент означает изменение функционального назначения территорий с целью их эффективного использования. По сути, редевелопмент — это процесс вторичного, комплексного развития территории — ее "возрождение", — отметила Шуляк.

Как отмечает председатель Комитета градостроительства, в Украине возможным сценарием решения проблемы устаревшего жилья могут быть надстройки дополнительных этажей и мансард, реконструкция дома без отселения жильцов и энергосбережение за счет проведения модернизации инженерного оборудования.

"Также речь может идти об изменении архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации квартир в здании и заполнении разрывов между зданиями новым домом", – резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, в Украине хотят сделать жилье доступным всем.

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