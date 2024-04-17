Реорганизация 67-й бригады ВСУ: спикер ОСУВ "Таврия" объяснил назначение нового руководства

Причина реорганизации 67-й бригады ВСУ и назначение нового руководства во всех звеньях — это реализация мер, направленных на наращивание способности в обороне.

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире "Эспрессо".

"Общее военное руководство, которое руководит и Вооруженными Силами, и подразделениями, и в районе ведения боевых действий – это прежде всего для того, чтобы упорядочение военных коллективов. На самом деле – это реализация мер, направленная на наращивание способности в обороне и она принадлежит исключительно в компетенцию военного руководства", — отметил он.

По его словам, речь идет о создании более маневренных, современных, разных подразделений, для выполнения различных, специальных и боевых задач.

"Поэтому и такие вот выполняются мероприятия с целью улучшения как раз подразделений, улучшения ситуации, доукомплектования подразделений, военной техники", — пояснил военный.

По словам Волошина, были выделены другие подразделения – меньшинство той бригады для того, чтобы создать скелет и единый военный организм, который будет выполнять определенные задачи, которые поставит перед ним руководство ВСУ, руководство того района выполнения задач, где он будет выполнять это подразделение.

"Бесспорно будет принято решение, решение уже принято, о реорганизации, сейчас процесс будет набора личного состава, доукомплектования, как техникой, боеприпасами, так и личным составом, те или иные должности будут занимать и соответствующими специалистами. Также будет назначено руководство от командира бригады, подразделения и ниже по всем соответствующим звеньям", — рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Напомним, командование Вооруженных сил Украины начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор", которые формировали 67-ю отдельную механизированную бригаду ДУК "ПС" и является ее боевым "костяком". На командиров открыто служебное расследование. Об этом ТСН со ссылкой на официальное сообщение прессслужбы бригады писал 14 апреля.

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