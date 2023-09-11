Рэпер Yarmak рассказал, что раньше слушал Арестовича и почему прекратил это делать

Известный певец и военный, с первых дней полномасштабной войны защищающий Украину, Yarmak рассказал о том, что в начале полномасштабного вторжения слушал эфиры бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Такое заявление он сделал в комментарии YouTube-канала "Братья Яковлева".

“На войне всегда нужно показывать только положительные моменты, чтобы не было демотивации. У нас нет другого варианта, кроме как мотивировать людей в такой неравной борьбе с таким большим врагом», – рассказал военный.

Он говорит, что не чувствует своей вины за то, что как-то подбадривал людей в медийном пространстве, например, когда писал о том, что Крым мы обязательно отразим. "Эту вину должны испытывать разные Арестовичи", — отметил Yarmak.

Он признался, что в первые месяцы войны, когда он был еще далеко от военного дела, слушал эфиры Арестовича: «Он был официальным представителем Офиса президента. Грубо говоря, его слова воспринимались как официальная позиция того момента. А потом чем больше я углублялся в военное дело, тем больше я понимал, что это информация для таких зевок, что просто тапочка”.

"Арестович не находит отклика у людей с государственными взглядами, поэтому он ищет свою аудиторию, которая ему до сих пор верит", — резюмировал военный.

Напомним, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович не исключает, что для того, чтобы быстро стать участником НАТО, Украине придется временно "отказаться" от своих территорий.

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