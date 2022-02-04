Репертуар не пришелся по душе соседям: в Запорожье двоих девушек оштрафовали за пение

Репертуар не пришелся по душе соседям: в Запорожье двоих девушек оштрафовали за пение

На девушек составили протокол и наложили штраф.

В Запорожье наказали двух девушек, которые выводили песни всю ночь. На них составили протоколы и оштрафовали.

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Об этом сообщает Административная комиссия при исполнительном комитете Запорожского горсовета.

Отмечается, что административная комиссия рассмотрела протоколы, составленные на двоих жительниц Запорожья, которые нарушали режим тишины.

Как выяснилось, жительница многоэтажки праздновала свой день рождения вместе со своей подружкой, которая живет по соседству.

"Празднование проходило весело, песни пели до 4 утра. Поскольку песенный репертуар не пришелся по вкусу другим соседям, то была вызвана полиция и составлены соответствующие протоколы. Обе участницы празднования получили штрафы", — сообщают в комиссии.

Напомним, что на станции "Академик Вернадский" записали "пение" тюленей.

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