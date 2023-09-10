"Репетиция осени": синоптик рассказал, какой будет погода в Украине 11-16 сентября

В Украине на этой неделе возможен дождь.

В Украине после незначительного похолодания ожидается потепление. Однако пока еще рано говорить о метеорологической осени, поскольку температура воздуха еще до сих пор высока.

Об этом рассказал украинский синоптик, кандидат метеорологических наук Игорь Кибальчич, пишет "Телеграф".

Синоптик отметил, что в последние дни в Украине был антициклон Patricia, в результате чего в некоторых регионах Украины снизилась температура воздуха.

Игорь Кибальчич отмечает, что из-за влияния антициклона в Украине в ближайшие двое суток ожидается похолодание, однако это еще нельзя назвать метеорологической осенью, а лишь репетицией, потому что среднесуточная температура в некоторых областях сохранится на уровне +15 градусов.

Погода в Украине на 11-13 сентября

В ближайшие трое суток в Украине сохранится теплая, сухая температура воздуха – ночью 6-11 градусов, днем – 22-27 градусов тепла.

На востоке, Приазовье и Крыму ожидаются небольшие дожди.

Погода в Украине на 14-16 сентября

В эти дни в Украине ожидается малоподвижный холодный фронт с запада на восток. Ожидаются осадки, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, днем – 21-26 градусов, а на юге – до 29 градусов.

Напомним, синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.

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