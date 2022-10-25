Репетиция зимы в ноябре и переменчивый декабрь: прогноз погоды в Украине до конца 2022 года

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой в Украине будет погода до конца этого года.

Своим прогнозом на ноябрь и декабрь 2022 года он поделился с изданием "КП в Украине".

Прогноз на ноябрь-2022

Так, по его словам, в ноябре будет репетиция зимы. В начале ноября народный синоптик обещает теплую погоду как для осени, а вот с середины месяца прогнозирует похолодание и даже снег.

"В первой декаде последний осенний месяц покажет плавный переход от "зрелой" осени к поздней. Где-то с середины этого периода придет похолодание, начнутся дожди, иногда с переходом в мокрый снег, температура снизится – особенно ночью. Она продолжит снижаться и в начале второй декады ноября. Погода будто проведет репетицию холодов, предупреждая, что зима не за горами. В середине месяца вернется тепло – ненадолго. Будет теплая и сухая погода. В последние десять дней ноября снова придет похолодание", — прогнозирует Деркач.

Прогноз на декабрь

Первый месяц зимы ожидается переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.

Так, в начале декабря будет холодно, особенно ночью, говорит народный синоптик. Затем температура несколько повысится, а ориентировочно с 15 декабря снова придет похолодание, которое усилится до 20 декабря, говорит Владимир Деркач. После этого, меньше чем через неделю, придет оттепель.

"К середине последней декады значительно потеплеет. Но все же зима возьмет верх в этом противостоянии, пойдет снег, снова похолодает, в конце года наступит период сплошного минуса. Не очень большого, но постоянного", — делится прогнозом синоптик.

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Напомним, что ранее в Укргидрометцентре сообщили, что нынешняя зима не будет иметь длительных периодов с очень сильными морозами, как это было раньше. Похолодания, конечно, будут, но кратковременные и с минимальной температурой ночью до -15…-20 градусов. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух вообще прогнозирует, что зима 2022-2023 годов будет теплой.

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