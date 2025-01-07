Репрессии на ВОТ продолжаются: россияне усиливают контроль мобильной связи в отношении украинцев

Это новшество является частью стратегии принудительной паспортизации украинцев и усиления контроля над мобильной связью.
Жители временно оккупированных территорий Украины не смогут больше пополнять баланс мобильной связи без паспорта гражданина РФ. Это очередной шаг российских властей к принудительной паспортизации населения.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).
Теперь для пополнения счета наличными необходимо предъявить российский паспорт или авторизироваться через портал госуслуг.
"Ведь для пополнения счета и дальнейшего общения украинец теперь должен иметь вид или паспорт гражданина России. Также репрессивный аппарат кремля будет более эффективно отслеживать владельцев номеров", — говорится в сообщении.
Напомним, на оккупированных территориях Украины, в частности в Луганской и Донбассе, россияне решили "узаконить" репрессии против гражданских.
Читайте также: