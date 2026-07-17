"Репрессии в армии": командование ВСУ пытается закрыть рты военным, поддержавшим Федорова

Александр Сырский и Михаил Федоров / © ТСН

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В украинской армии назревает конфликт из-за реакции военных на отставку Михаила Федорова с должности министра обороны. Командование ВСУ обвиняют в попытках закрыть рот бойцам, которые открыто выражают свою гражданскую позицию и принимают участие в протестах.

О давлении на военных за поддержку Федорова читайте на ТСН.ua.

«Карательные меры» к военным за поддержку Федорова

Нардеп Юрий Павленко заявил, что в Генштабе ВСУ хотят применять «карательные меры» к военным, которые выразили свою позицию по отношению к Федорову.

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«Хочу обратиться к Александру Станиславовичу Сырскому, к Генеральному штабу. Вот сейчас там и ко мне приходят сообщения, что по отношению к отдельным военнослужащим, тем более, которые в отпуске, которые выразили через социальные сети свою позицию к этому правительственному процессу и отставке правительства, и назначению и возможной замене министра обороны, планируют применять определенные карательные меры. Там отозвать из отпуска или осуществить дополнительные проверки«, — заявил Павленко.

«Я очень прошу Александра Станиславовича это проконтролировать и Генеральный штаб не делать этого и всех вышестоящих начальников не делать», — призвал нардеп.

Павленко подчеркнул, что сила украинской армии состоит в свободном солдате, понимающем, что именно и почему он защищает, рискуя собственной жизнью и здоровьем. По его словам, именно это преимущество украинских военных над врагом.

«Поэтому, пожалуйста, не делайте этого«, — призвал политик.

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Михайлова заявила о «репрессиях в армии»

Начальница медицинской службы «Ульф» батальона «Вовки Да Винчи» Алина Михайлова рассказала, что ей звонили из Командования Сил беспилотных систем, чтобы выяснить, где проходит службу Дмитрий Козятинский. Речь идет о военном, призвавшем людей выходить на митинги против отставки Федорова с должности министра обороны.

«Репрессии» в 2026 году в армии — это когда тебе звонят из КСБС с очень срочным желанием выяснить, в каком же подразделении проходит службу парень, который пишет в интернете об акциях протеста и призывает людей присоединяться. И, как вы понимаете, не для того, чтобы вручить ему или мне как начальнику грамоту», — говорится в сообщении на Facebook-странице Михайловой.

Она объяснила, что Козятинский был боевым медиком медслужбы «Ульф», но уволился из армии еще год назад. Так что сейчас он уже не имеет отношения к ВСУ. По словам начальницы медслужбы, ситуация демонстрирует, что командование может не иметь актуальной информации не только о происходящем на позициях, но и о том, кто уже уволился из войска.

«О чем это все. О том, что сегодня догоняют военных, выражающих свое мнение. Которые, не дай бог, еще и выходят на мирные акции. Да, даже в свой законный отпуск. Ведь мы здесь порабощенные крепостные», — высказалась Михайлова.

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Она подчеркнула, что следует понимать, какой ценой для действующих военнослужащих может быть поддержка подобных акций.

«Когда я вышла в Днепре на акцию в поддержку НАБУ и САП, мне лично почти ничего не сказали. Но мое руководство получило достаточно внимания в то время. Для многих военных поддержка протестов может стоить должности. Звания. Выговора. Закрытых перспектив. Или просто «профилактического разговора», чтобы человек не забывал, где он и кому служит», — написала руководительница «Ульф».

По ее мнению, именно это одна из главных проблем. Михайлова подчеркнула, что армия защищает не только территорию, но и государство, в котором граждане имеют право на собственное мнение. Если военнослужащий, ежедневно рискующий жизнью ради государства, начинает бояться выражать гражданскую позицию, это, по словам начальницы медслужбы, уже не проблема отдельного человека, а проблема самого государства.

«Страх никогда не являлся признаком сильной власти. Страх — это признак неуверенности. Попытки же заставить всех молчать никогда не создавали доверия. Они лишь накапливали обиду и чувство несправедливости. Поэтому я искренне желаю Генеральному штабу и Офису Президента найти кризисных менеджеров, способных думать на несколько шагов вперед и понимать последствия собственных решений», — сказала Михайлова.

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Она также заявила, что Украина не Россия, поэтому заставить армию молчать не удастся. Руководительница «Ульф» подчеркнула, что украинский военнослужащий — это не только человек в форме, но прежде всего гражданин, который взял в руки оружие, чтобы защищать свободу. По мнению Михайловой, поэтому было бы противоречиво, если бы человек, защищающий свободу для других, сам не имел права на нее.

Военные о запрете от Сырского на поддержку Федорова

Украинский волонтер, экс-советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что ему пишут военные о запрете приказом Сырского высказывать мнения и позиции по смене главы Минобороны. Стерненко опубликовал несколько подобных сообщений.

«По приказу главнокомандующего по частям направлена телеграмма о запрете взаимодействия со СМИ, публичных выступлений, интервью, заявлений. При выявлении фактов нарушения требований назначить служебные проверки, расследования, по результатам которых привлекать виновных к ответственности», — пишут военные.

«Я военнослужащий ********* войск, нам запрещают выражать свое мнение/позицию/поддержку того всего, что сейчас происходит. Цитирую: „Уважаемые военнослужащие. Все вы знаете, что произошли изменения в правительстве и поменяли Министра обороны Украины. По стране сейчас проходят митинги по этому поводу. В городе **** также проходят массовые мероприятия. Всем напоминаю, что как бы кому-то из нас не нравился новый Министр обороны, военнослужащим запрещено принимать участие. Украинское законодательство обязывает военнослужащего соблюдать политический нейтралитет», — сообщили военные.

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В то же время, по словам волонтера, есть немало военных, которые не побоялись говорить. В частности, раненый воин записал видеообращение.

«Я воевал за эту страну и не раз был на грани жизни и смерти. Завтра у меня снова плановая операция, и я очень надеюсь на то, что когда я открою глаза после наркоза, господин Федоров будет восстановлен в должности министра обороны Украины. Иначе, я считаю, все то, за что я воевал, окажется бесполезным. Честь имею! Слава Украине!» — высказался раненый защитник.

Дата публикации 14:21, 17.07.26 Количество просмотров 9 Раненый воин призвал вернуть Федорова на должность министра обороны

Стерненко также написал в Сети, что все большее число военных пишут о давлении на них со стороны командования. Волонтер опубликовал скриншоты соответствующих сообщений.

«Это (давление — ред.) даст обратный эффект. Воины, говорите! Сейчас или никогда!» — призвал экс-советник министра обороны.

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Заметим, 17 июля в Киеве второй день продолжаются протесты против отставки Федорова с должности министра обороны: люди с плакатами «Верните Мишу» и криками «позор» собрались на площади Ивана Франко. Митингующие обещают продолжать акции, пока власти не прислушаются к ним.

Кстати, советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил, что глава государства Владимир Зеленский продолжит сотрудничество с Федоровым, который остается в президентской команде. Формат будущей деятельности экс-министра они определят сообща. В то же время в ОПУ отметили, что Федоров не изъявлял желания занимать должность советника.

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