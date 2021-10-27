В Луцке инициировали реприватизацию газопроводов и оборудования

В Луцке инициировали реприватизацию газопроводов и оборудования

После изучения вопроса глава города собирается подать иск в суд касательно осуществления реприватизации «Волыньгаза».

Мэр города Луцк Игорь Полищук инициировал возврат газопроводов и оборудования, используемого для подачи газа в коммунальную или государственную собственность.

Чиновник, представляющий политическую силу «ЗА МАЙБУТНЄ» дал протокольное поручение департаменту экономической политики и юридическому департаменту исследовать, как происходила приватизация и обратиться в суд с целью возврата имущества.

«Необходимо собрать и изъять из архива все имеющиеся документы, подготовить и направить их в правоохранительные органы, потому, что я уверен — приватизация прошла за копейки», — подчеркнул Полищук.

После изучения вопроса глава города собирается подать иск в суд по осуществлению реприватизации «Волыньгаза» и возвращению всего его имущества в государственную или коммунальную собственность.

«И такие действия необходимо совершить в каждом городе и области», — акцентировал Полищук.

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