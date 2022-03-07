Репутацию не восстановят еще долго: оккупанты украли канцелярию и обогреватели из отделения полиции в Изюме

Репутацию не восстановят еще долго: оккупанты украли канцелярию и обогреватели из отделения полиции в Изюме

Российские захватчики разгромили и обворовали отделение полиции.

В воскресенье, 6 марта, российские оккупанты обворовали отделение полиции в городе Изюм Харьковской области.

Об этом рассказал начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, российские военные громили отделение с 01:30 до 04:00 утра, после чего покинули помещение. Оккупанты сломали двери во все служебные кабинеты отдела полиции, все перевернули, а сейфы сломали. Захватчики украли канцелярские приборы, обогреватели, жесткие диски с компьютеров.

"Еще раз: похищены канцелярские приборы, обогреватели, жесткие диски! Мы восстановим данные и купим новое необходимое. Захватчики же свою репутацию не восстановят еще долгие десятилетия. Каждое их преступление фиксируется. Каждого ждет наказание", — отметил Болвинов.

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