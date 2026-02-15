"Решал вопрос" для уклонистов: в Киеве с поличным поймали депутата

Мобилизация / © ТСН

В Киеве сообщили о подозрении депутату Почаевского городского совета Тернопольской области, который, вероятно, за деньги помогал военнообязанным сниматься с розыска и обещал трудоустройство для дальнейшего бронирования . Его задержали при получении 10 тысяч долларов.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Как действовал депутат

По версии правоохранителей, постоянно проживавший в Киеве депутат предлагал «решить вопрос» с военным учетом и трудоустройством на государственные предприятия. Стоимость таких услуг колебалась от 4 до 10 тысяч долларов.

Следствие установило, что находившемуся в розыске одному из своих знакомых подозреваемый пообещал обновить военно-учетные документы в одном из столичных РТЦК без его личного присутствия. Впоследствии он помог со снятием с розыска и пообещал трудоустройство в структурное подразделение одного из министерств с последующим оформлением бронирования от мобилизации.

«За свои услуги подозреваемый частями получил 77 тыс. гривен на карточку, а при получении 10 тыс. долларов США его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины», - сообщили правоохранители.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, соединенное с вымогательством.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 506 тысяч гривен. В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают возможных подельников и проверяют связи, которыми пользовался депутат.

Досудебное расследование осуществляют следователи столичной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и оперативном сопровождении СБУ. В то же время, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Ранее в Главном военном клиническом госпитале ВСУ ранее разоблачили схему с так называемыми «мертвыми душами».

По данным следствия, в медучреждении могли оформлять фиктивных пациентов для незаконного начисления выплат и использования бюджетных средств. Правоохранители провели обыски и изъяли документацию. По делу фигурируют должностные лица медицинского учреждения.

Продолжается расследование, устанавливаются все причастные.