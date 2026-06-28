Роб Бауэр / © Getty Images

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Война России против Украины продолжается, прежде всего, потому, что Китай обеспечивает Москву ресурсами, необходимыми для производства вооружения, и таким образом позволяет ей продолжать боевые действия.

Такое мнение высказал бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Китайцы фактически разрешают России оставаться в войне. Они снабжают Россию всем необходимым для производства оружия. Так что китайцы все еще могут говорить: „Мы не даем оружия“, но они буквально дают россиянам все необходимое для производства этого оружия», — подчеркнул он.

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По мнению адмирала, Россия все больше оказывается в зависимом положении от Китая и фактически превращается в его младшего партнера.

Бауэр также предположил, что в случае потенциальной агрессии России против стран НАТО ключевые решения могут приниматься не в Москве, а в Пекине, учитывая усиливающееся влияние Китая на российское руководство.

Ранее сообщалось, что Китай в очередной раз отрицал помощь Российской Федерации, а заявления Североатлантического альянса о сотрудничестве Пекина и Москвы назвал «ложными».

Мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс «очень внимательно отслеживает происходящее» в сотрудничестве между Китаем. и агрессорной Россией.

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