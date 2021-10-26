Решение окончательное: суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине, а не России

Стоимость коллекции составляет около 10 миллионов евро.

Сегодня, 26 октября, апелляционный суд Амстердама решил судьбу "скифского золота". Суд принял решение передать его Украине, а не России. Решение является окончательным.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Решение по сокровищам было зачитано на открытом заседании. Судебная волокита между Украиной и Россией длится уже несколько лет. Его вывезли из четырех музеев Крыма на выставку в Нидерланды именно в канун аннексии полуострова РФ. Речь шла о более 565 предметах из музейного фонда Украины. Стоимость коллекции составляет около 10 миллионов евро.

В апреле Украина во время заседания апелляционного суда призвала не допустить нарушения Конвенции ЮНЕСКО 1970 путем передачи культурного наследия Украины государству-агрессору. В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о возвращении экспонатов крымских музеев в Украину. Весной 2017 года Россия оспорила это решение. 11 марта 2019 слушание этого дела началось в апелляционном суде Амстердама.

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