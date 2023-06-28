"Решение отменить": Министр заявил, что переименования Запорожья не будет

Министр считает, что комиссия вышла за пределы своих полномочий.

Глава Министерства образования и науки Оксен Лесной заявил об отмене решения Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов, в том числе Запорожья.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов должно быть упразднено", — заявил Лесной.

Министр считает, что комиссия вышла за пределы своих полномочий, поскольку вопрос о запрете пропаганды российской имперской и советской пропаганды возложен на другие органы.

Лесной заявил, что комиссия должна формировать и обнародовать перечень населенных пунктов, названия которых нуждаются в согласовании со стандартами государственного языка и рекомендациями по согласованию названий таких сел, поселков, городов со стандартами государственного языка.

"Выглядит, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально. Есть в названии корень "красн" или "черв"? Ок, переименовать. А есть ли там действительно историческая связь с коммунистами, никто не изучал (а это, собственно, и не задача этой комиссии). Поэтому сейчас это решение должно быть отменено и наработано новое – компетентными и уполномоченными органами", — добавил Лесной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявили, что не собирались рассматривать переименование города Запорожья, но получили обращение от местных жителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть возможное переименование города Запорожья, указывая на то, что название не может соответствовать лексическим нормам.

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