"Решение принято, ХАМАСа в Секторе Газа не будет": посол Израиля Михаэль Бродский в "Мосейчук+"

В эту пятницу, 3 октября, в 21:45 "1+1 Украина" покажет новый выпуск "Мосейчук+" – авторского проекта Натальи Мосейчук. Зрителей ожидают откровенные истории об украинцах – людях, которые влияют на судьбу нашей страны, своими поступками двигают страну вперед и определяют ее будущее. Проект можно посмотреть также на YouTube-канале Натальи Мосейчук и на платформе Киевстар ТВ.

В следующем выпуске ведущая пообщается с израильским дипломатом, чрезвычайным и полномочным послом Израиля Михаэлем Бродским. Разговор состоится в Киеве, в Бабьем Яру – в месте самых массовых расстрелов евреев во Второй мировой войне.

Михаэль Бродский откровенно расскажет Наталье Мосейчук, как так случилось, что Израиль не был готов к вторжению, действительно ли Зеленский раздает украинские земли евреям, удалось ли выяснить роль российской федерации в войне в Израиле и существуют ли планы присоединения к Израилю. Также Наталья спросила посла, различает ли Израиль палестинцев и ХАМАС, видит ли разницу между народом и террористами.

"Мы всегда говорим, что мы не ведем войну с палестинским народом, мы не ведем войну с исламом, мы не ведем войну с народом Ирана, даже несмотря на то, что Иран официально призывает уничтожить народ Израиля. Мы ведем войну с террористическим режимом ХАМАС. Сегодня в их руках 2 000 220 заложников – 220 заложников, которых ХАМАС захватил в Израиле, и 2 000 000 палестинцев. Они используют палестинцев в качестве живого щита, для того чтобы прикрывать нападение на Израиль, для того чтобы прикрывать запуски ракет по Израилю. Так происходило с 2006 года, когда ХАМАС пришел к власти в секторе Газа”, – подчеркнул Михаэль Бродский.

Народ Израиля живет в перерывах между постоянными войнами и спецоперациями. Ведущая Наталья Мосейчук поинтересовалась, смирились ли люди с таким образом жизни и делает ли это страну сильнее.

“К сожалению, ко многим вещам привыкли в Израиле. Привыкли к тому, что бывают теракты, привыкли к тому, что нас обстреливают ракетами, и научились защищаться от этих ракет. Разработали Железный купол, бомбоубежища и т.д. Но к случившемуся 7 октября никто и никогда не привыкнет. На данный момент нет других решений, кроме того чтобы уничтожить ХАМАС с помощью силы. Сегодня стоит вопрос либо ХАМАС, либо Израиль. Решение принято, ХАМАСа в Секторе Газа не будет”, – откровенно ответил Бродский.

Что будет с народом Палестины после уничтожения ХАМАСа или премьер-министр Нетаньяху возьмет на себя ответственность за провал сил безопасности Израиля, о гибридной войне, об отношении к левым движениям, поддерживающим Палестину, и почему Израиль продолжал политические отношения с россией, смотрите уже в эту пятницу в новом выпуске “Мосейчук+” в 21:45 на телеканале “1+1 Украина”.