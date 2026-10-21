Ограничение Starlink серьезно ударило по фронту / © Associated Press

Реклама

Замедление спутниковой связи от SpaceX на низкой околоземной орбите продолжает создавать серьезные проблемы для украинских военных. Сокращение скорости работы систем Starlink и военной версии Starshield напрямую влияет на эффективность противодействия российским ударным БпЛА — как реактивным, так и с поршневыми двигателями.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Реклама

Ограничение Starlink усложняет работу ПВО и логистику ВСУ

О том, что лимит в 160 км/ч во время движения для пакета Starshield остается в силе, 19 октября сообщил Сергей «Флэш» Бескрестнов, занимающий пост советника президента по оборонным технологиям.

Реклама

По его словам, такое ограничение блокирует полноценную передачу данных на дроны, которыми ВСУ перехватывают вражеские «Герани».

Кроме того, Бескрестнов подчеркнул, что технический барьер в скорости существенно связывает руки и украинским реактивным беспилотникам-перехватчикам.

Усложнение ситуации на передовой подтвердили и на самом высоком государственном уровне. 19 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил:

«Мы продолжаем чувствовать ограничение скорости на сервисах Starlink и Starshield на разных участках фронта, что подрывает нашу фронтовую логистику, удары средней дальности и противовоздушные операции по противодействию дронам».

Реклама

В отличие от гражданского и коммерческого Starlink, спецпроект Starshield создавался компанией SpaceX специально для правительственного сектора, имея повышенный уровень защиты от помех и усиленную безопасность. При этом использование любых сервисов спутниковой сети над территорией РФ для ВСУ остается полностью заблокированным, поскольку разработчики жестко ограничили геозону работы только в пределах международно признанных границ Украины.

Последствия ограничения Starlink для украинских военных уже четко измерены в цифрах. Анализ данных Сил беспилотных систем Украины за период с 1 июля по 19 октября 2026 свидетельствует, что скоростные лимиты Starshield во время движения, о которых подразделения впервые известили 14 октября, нанесли ощутимый удар по украинской кампании ударов средней дальности.

Больше всего от этих ограничений пострадала результативность поражения российских логистических путей вдоль линии столкновения.

Ограничение Starlink для украинских военных: последние новости

Напомним, ограничения на работу системы Starlink для ВСУ до сих пор полностью не сняты, из-за чего украинские военные сталкиваются с серьезными вызовами на фронте. В частности, умышленное ограничение скорости движения систем Starlink на территории Украины делает невозможным использование украинских дронов-перехватчиков для сбития российских реактивных БпЛА и «Шахедов».

Реклама

Украинская сторона провела эксперимент, отправив машины со Starlink в страны ЕС, где связь беспрепятственно работала на скоростях более 180 км/ч. Это доказало, что замедление является спланированной операцией, действующей только на территории Украины. Владимир Зеленский назвал такие действия большой ошибкой и раскрыл, что Starlink и Starshield были ограничены компанией SpaceX после соответствующего сигнала от правительства США.

Чтобы снизить зависимость и повысить безопасность, Украина ищет альтернативы и работает с международными партнерами, в частности с Францией, над созданием дополнительных систем связи. Также президент подчеркнул, что хотя Украина и получает разведданные от многих стран, ключевую информацию о пусках баллистики предоставляют именно Соединенные Штаты.

Новости партнеров