Решение ВВК можно пересмотреть: как правильно его обжаловать в Украине

ВЛК / © ТСН.ua

Реклама

Суды в 2026 году изменили правила мобилизации в Украине: теперь можно получить отсрочку без ВВК, а украинцам за границей ТЦК должен обновлять данные в «Обереге» онлайн, не требуя приезда в Украину.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Статус «ограниченно пригоден» и новые правила ВВК

По состоянию на 2026 год статус «ограниченно пригоден» окончательно отменен. Военно-врачебные комиссии сейчас выдают только три типа выводов:

Реклама

пригоден ;

пригоден для службы в частях обеспечения (тыл, логистика, ТЦК)

непригоден с исключением с учета.

Лица, имеющие старый статус «ограниченно пригоден», должны были пройти пересмотр до 5 июня 2025 года. Однако юристы отмечают: с 6 июня 2026 года привлечь к ответственности за несвоевременное прохождение ВВК в этом случае уже невозможно из-за истечения сроков давности (ст. 247 КУоАП).

Отсрочка без ВВК: позиция судов

Одним из наиболее острых вопросов остается требование ТЦК пройти медосмотр перед рассмотрением заявления на отсрочку. Судебная практика (в частности, решения Хмельницкого и Запорожского окружных админсудов) четко указывает:

Отсрочка — это первичное право. ТЦК не имеет права отказывать в предоставлении отсрочки только из-за отсутствия актуального заключения ВВК.

Различные процедуры. Прохождение комиссии и получение отсрочки — это отдельные процессы. Непрохождение ВВК может повлечь штраф, но не аннулирует право на отсрочку.

Можно ли направлять на ВВК во время оформления отсрочки?

Сообщается, что суды все чаще становятся на сторону граждан по вопросам очередности действий. Согласно постановлению Второго апелляционного административного суда от 13 января 2026:

«Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации не истек, на медицинское освидетельствование не направляются».

Реклама

Это правило относится и к тем, кто находится в процессе оформления документов. Сначала комиссия должна рассмотреть заявление на отсрочку, а потом решать вопрос о направлении на медосмотр.

Как обжаловать решение ВВК

Если гражданин не согласен с заключением медиков, он может обжаловать его в высшей ВВК (в течение 30 дней) или в суде (в течение 3–6 месяцев).

Важно понимать: суд не ставит диагноз, а проверяет процедуру. Например, Николаевский окружной админсуд в феврале 2026 года отменил решение ВВК, поскольку пациенту не провели обязательные лабораторные исследования.

Реестр «Оберіг» и услуги за границей

Сообщается, что граждане за границей часто не могут оформить загранпаспорт из-за отсутствия данных в системе «Оберіг». ТЦК часто требует личной явки для внесения данных.

Реклама

Однако Одесский окружной админсуд в феврале 2026 года признал такое требование незаконным. Суд постановил: если лицо идентифицировано через «Резерв+» или другие реестры, ТЦК обязан внести сведения дистанционно. Личное присутствие для «технического внесения данных» безосновательно.

Мобилизация в Украине — последние правила

Напомним, мобилизацию в Украине продлили до августа 2026 года. В ТЦК пояснили, что теперь повестки будут отправлять по почте на адрес, который вы указали при обновлении данных. Также военкоматы напомнили, какие причины считаются уважительными, чтобы не прийти по повестке.

Также система «Резерв+» будет самостоятельно обновлять данные тех, кто имеет законные основания для отсрочки, без необходимости личного обращения.

Ранее мы писали, что в Украине изменили процедуру оформления отсрочки от мобилизации. Документы теперь представляются через ЦНАП или «Резерв+».

Реклама

Новости партнеров