Решение западных партнеров о предоставлении Украине дальнобойного оружия уже принято — Минобороны

В Минобороны заявили, что решение партнеров предоставить Украине дальнобойное оружие уже принято.

Решение западных союзников о предоставлении Украине дальнобойного оружия принято.

Об этом на брифинге 23 февраля сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"С точки зрения вооружения наша армия де-факто уже стала армией НАТО. В течение года Минобороны решало задачи с обеспечением нашей армии оружием и боеприпасами… Год назад мы получали в качестве помощи от партнеров пехотное оружие. Нам удалось достичь решений о предоставлении тяжелого оружия западного образца. Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия. У нас есть противокорабельные и противорадарные ракеты", — сказала Маляр.

Также заместитель министра обороны добавила, что уже в скором времени Украина получит системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP-T, которые способны перехватывать и баллистические ракеты.

"Продолжаются дискуссии по самолетам, и это решение также будет положительным", — отметила она.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак также заявил, что Украина все же получит дальнобойное оружие и истребители.

В свою очередь, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что именно высокоточное дальнобойное вооружение разных видов, а также системы противовоздушной обороны необходимы Украине для победы.

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