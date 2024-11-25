Решения МСЭК по установлению инвалидности госслужащим проверяют: Минздрав сообщило подробности

Межведомственная рабочая группа получила полномочия инициировать пересмотр медицинских дел и информировать правоохранительные органы в случае выявления нарушений.

В конце октября Совет национальной безопасности и обороны Украины провел заседание, на котором рассмотрел ситуацию с правонарушениями при установлении инвалидности госслужащим. По решению СНБО правительство одобрило план мер по противодействию коррупции в этом процессе.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

"В рамках выполнения мероприятий этого плана Минздрав создал межведомственную рабочую группу по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности должностным лицам государственных органов", – говорится в сообщении.

Эта рабочая группа должна привлечь профильных научніх работников и обеспечить проверку решений МСЭК. Также межведомственная группа имеет полномочия инициировать пересмотр, а при наличии нарушений информировать правоохранительные органы для соответствующего реагирования.

В состав межведомственной рабочей группы вошли представители Минздрав, Минсоцполитики, МВД, Национального агентства по госслужбе, СБУ, ДБР, Нацполиции, областных администраций и КМВА.

Рабочая группа уже сформировала список, в который вошли 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов, которіе имеют инвалидность. Медицинские дела этих должностных лиц уже направлены на экспертизу, которая должна установить обоснованность решений МСЭК.

В частности, среди отобранных дел, подлежащих пересмотру:

32% – налоговики;

26% – прокуроры;

17% – таможенники;

25% – сотрудники других государственных органов.

В то же время, в Минздрав отметили, что от правоохранителей продолжают поступать дополнительные данные, поэтому перечень лиц, дела которых подлежат пересмотру, пополняется.

Если в результате проверки будут выявлены необоснованно установленные инвалидности, такие дела будут пересматриваться в соответствии с постановлением КМУ № 317 от 03.12.2009.

Также для оптимизации процесса были введены изменения на центральном уровне. Соответственно функции Центральной МСЭК по обжалованию решений и проведению проверок переданы в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности.

Напомним, с 1 января 2025 года скомпрометированные коррупционным скандалом МСЭК будут ликвидированы как юридические лица, а их заменят врачи многопрофильных больниц, которые будут оценивать потерю функциональности. Статус лица с инвалидностью будет пересматриваться только у граждан, занимающих должности в правоохранительных органах и органах государственной власти.

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