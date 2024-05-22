Решения МСЭК проверят: должны ли мужчины с инвалидностью повторно пройти медосмотр

В Украине проверят решения МСЭК, устанавливающие людям статус инвалидности.
В Украине будут проверены решения медико-социальных экспертиз, которыми был установлен статус инвалидности мужчинам мобилизационного возраста после начала полномасштабной войны. Однако такие мужчины не должны самостоятельно появляться на пересмотр МСЭК.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
В Минздраве рассказали об особенностях проверок решений медико-социальных экспертиз (МСЭК). Проверка касается решений экспертиз по установлению инвалидности мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 25 до 50 лет, которым впервые была установлена инвалидность II и III групп после 24 февраля 2022 года до дня вступления в силу нового закона о мобилизации, 18 мая.
"Отдельно подчеркиваем, что мужчинам в возрасте 25-50 лет, впервые получившим группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, сейчас самостоятельно появляться на пересмотр МСЭК не нужно", — говорится в заявлении Минздрава.
Кого не касается проверка решений МСЭК
Исключения составляют те:
- кому инвалидность II и III групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности,
- кому инвалидность установлена также/или по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества,
- кому инвалидность установлена при отсутствии конечностей (кистей рук, стоп ног, одного из четных органов),
- у кого обнаружены онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич, паралитические синдромы в связи с инвалидностью с детства.
В Минздраве отметили, что сейчас не нужно самостоятельно появляться на повторный медосмотр всем, кому был установлен статус инвалидности после 24 февраля 2024 года.
К слову, в Украине был отменен статус "ограниченно пригодный" к военной службе. То есть теперь будут только категории "пригодной" и "непригодной". Военнообязанные со статусом "ограниченно пригодные" должны пройти ВВК повторно до 4 февраля 2025 года.
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