Решения МСЭК проверят: должны ли мужчины с инвалидностью повторно пройти медосмотр

В Украине будут проверены решения медико-социальных экспертиз, которыми был установлен статус инвалидности мужчинам мобилизационного возраста после начала полномасштабной войны. Однако такие мужчины не должны самостоятельно появляться на пересмотр МСЭК.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В Минздраве рассказали об особенностях проверок решений медико-социальных экспертиз (МСЭК). Проверка касается решений экспертиз по установлению инвалидности мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 25 до 50 лет, которым впервые была установлена инвалидность II и III групп после 24 февраля 2022 года до дня вступления в силу нового закона о мобилизации, 18 мая.

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"Отдельно подчеркиваем, что мужчинам в возрасте 25-50 лет, впервые получившим группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, сейчас самостоятельно появляться на пересмотр МСЭК не нужно", — говорится в заявлении Минздрава.

Кого не касается проверка решений МСЭК

Исключения составляют те:

кому инвалидность II и III групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности,

кому инвалидность установлена также/или по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества,

кому инвалидность установлена при отсутствии конечностей (кистей рук, стоп ног, одного из четных органов),

у кого обнаружены онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич, паралитические синдромы в связи с инвалидностью с детства.

В Минздраве отметили, что сейчас не нужно самостоятельно появляться на повторный медосмотр всем, кому был установлен статус инвалидности после 24 февраля 2024 года.

Проверка решений МСЭК/Фото: МОЗ

К слову, в Украине был отменен статус "ограниченно пригодный" к военной службе. То есть теперь будут только категории "пригодной" и "непригодной". Военнообязанные со статусом "ограниченно пригодные" должны пройти ВВК повторно до 4 февраля 2025 года.

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