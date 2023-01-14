"Решения станут сигналом для других": Зеленский поговорил с премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании теперь стала непробиваемой и готовой к вызовам. В разговоре с премьер-министром Риши Сунак поблагодарил за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным издания The Sun, премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился направить в Украину танки Challenger 2. На этой неделе Сунак провел переговоры с руководителями обороны и безопасности, сказав им, что доставка танков в Украину должна быть оперативным приоритетом. Сегодня речь могла идти именно о передаче Украине танков Challenger 2.

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