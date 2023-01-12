Решения уже приняты: Подоляк — о танках для Украины от Польши и Британии

Подоляк выразил уверенность, что Украина получит все необходимое оружие.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что Украина получит западные танки из Польши и Великобритании. Сейчас решается вопрос о количестве единиц.

Об этом Подоляк сказал во время разговора с журналистом "Голоса Америки" Михаилом Комадовским.

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"Это безусловно. Уже принято решение по существу. Еще не принято решение о количестве. Очевидно, что логика войны ведет к тому, что мы получим все необходимое оружие", — уверен Подоляк.

Напомним, 11 января президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов анонсировал передачу Украине танковой роты Leopard. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 единиц.

Также отправить современные танки Украине намерена Британия. Представитель британского правительства сообщил, что премьер Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков".

Немецкий вицеканцлер Роберт Габек заявил, что Берлин не помешает другим странам передавать танки Leopard 2 Украине.

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