Решил дать деру?: митрополита Павла заметили в паспортном столе (видео)

По информации СМИ, митрополит Павел посетил один из паспортных сервисных центров в Киеве.

Скандального наместника монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре митрополита Павла заметили во время процедуры оформления загранпаспорта.

Соответствующее видео опубликовал "Главком".

По информации издания, митрополит Павел посетил паспортный сервисный центр на станции метро "Харьковская". Павел растерялся, увидев, что его снимают, но вел себя спокойно и не нападал на проводившего съемку человека. Хотя раньше иерарх попадал в скандалы, ведь агрессивно себя вел по отношению к журналистам.

"Загранпаспорт", – сказала сотрудница сервисного центра, которая проводила Павла.

Что интересно, многие представители УПЦ МП отказываются от биометрического загранпаспорта, ведь считают, что он якобы содержит "чип антихриста". Какой именно делал паспорт митрополит Павел – биометрику или нет – неизвестно.

Напомним, до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству.

В воскресенье глава УПЦ МП митрополит Онуфрий совершил последнюю литургию в Киево-Печерской лавре

Сегодня представители УПЦ МП активно вывозили вещи из Лавры – даже столы, стулья и бойлеры. Забирают ли они унитазы – пока неизвестно.

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