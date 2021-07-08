Решил испытать судьбу: в Бердянске отдыхающий пошел купаться в море в шторм и пропал

Смельчака ищут спасатели.
Отдыхающий из Харьковской области решил искупаться в море в шторм. В результате исчез в воде, и его ищут спасатели.
Об этом сообщает издание "Бердянск 24".
Отмечается, что сегодня, 8 июля, один из отдыхающих, который приехал на отдых в Бердянск из Харьковской области, решил искупаться в неспокойном море. Через некоторое время он исчез под водой.
Очевидцы вызвали спасателей. Те пытаются отыскать человека, но поиски осложняются сложными погодными условиями и тем, что в этом районе установлены буны.
Шансов найти отдыхающего живым катастрофически мало.
Спасатели призвали отдыхающих, которые находятся на пляже — не играть со стихией и не испытывать судьбу.
Напомним, что ставка в Волынской области в местном пруду утонул 2-летний мальчик, который самостоятельно вышел из дома.