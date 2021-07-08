Решил испытать судьбу: в Бердянске отдыхающий пошел купаться в море в шторм и пропал

Решил испытать судьбу: в Бердянске отдыхающий пошел купаться в море в шторм и пропал

Смельчака ищут спасатели.

Отдыхающий из Харьковской области решил искупаться в море в шторм. В результате исчез в воде, и его ищут спасатели.

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Об этом сообщает издание "Бердянск 24".

Отмечается, что сегодня, 8 июля, один из отдыхающих, который приехал на отдых в Бердянск из Харьковской области, решил искупаться в неспокойном море. Через некоторое время он исчез под водой.

Очевидцы вызвали спасателей. Те пытаются отыскать человека, но поиски осложняются сложными погодными условиями и тем, что в этом районе установлены буны.

Шансов найти отдыхающего живым катастрофически мало.

Спасатели призвали отдыхающих, которые находятся на пляже — не играть со стихией и не испытывать судьбу.

Напомним, что ставка в Волынской области в местном пруду утонул 2-летний мальчик, который самостоятельно вышел из дома.

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