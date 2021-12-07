"Решил пожить вне цивилизации": под Луцком мужчина взял палатку и пропал

"Решил пожить вне цивилизации": под Луцком мужчина взял палатку и пропал

Мужчина пропал на неделю.

Под Луцком нашли 36-летнего мужчину, пропавшего неделю назад. Его обнаружили на даче.

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Об этом сообщает ZAXID.NET

Об исчезновении 36-летнего жителя Луцка стало известно 29 ноября, официально в розыск полиция его объявила 3 декабря.

Своему отцу перед исчезновением он объяснил, что хочет попытаться пожить вне цивилизации. Затем он взял палатку, ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

Через неделю 36-летнего мужчину нашли живым и невредимым. Он вернулся на дачу в село Гаразджа под Луцком.

Там его заметили соседи, которые и сообщили в полицию.

Напомним, что в Ивано-Франковской области полицейские и спасатели разыскивают 67-летнего мужчину, пропавшего неделю назад.

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