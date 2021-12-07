"Решил пожить вне цивилизации": под Луцком мужчина взял палатку и пропал

Мужчина пропал на неделю.
Под Луцком нашли 36-летнего мужчину, пропавшего неделю назад. Его обнаружили на даче.
Об этом сообщает ZAXID.NET
Об исчезновении 36-летнего жителя Луцка стало известно 29 ноября, официально в розыск полиция его объявила 3 декабря.
Своему отцу перед исчезновением он объяснил, что хочет попытаться пожить вне цивилизации. Затем он взял палатку, ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.
Через неделю 36-летнего мужчину нашли живым и невредимым. Он вернулся на дачу в село Гаразджа под Луцком.
Там его заметили соседи, которые и сообщили в полицию.
Напомним, что в Ивано-Франковской области полицейские и спасатели разыскивают 67-летнего мужчину, пропавшего неделю назад.
Читайте также: