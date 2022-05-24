"Решил проявить себя на поле боя": бизнесмен, купивший отель "Днепр" за 1,1 млрд долларов, воюет в ВСУ

"Решил проявить себя на поле боя": бизнесмен, купивший отель "Днепр" за 1,1 млрд долларов, воюет в ВСУ

Александр Кохановский "крестный отец" украинского киберспорта и бизнесмен воюет в рядах ВСУ.

Недавно мужчина вернулся с передовой и планирует овладеть профессией "снайпер".

Об этом он рассказал в интервью Аin.ua

Александр Кохановский создал одну из самых успешных и известных киберорганизаций в Украине и за ее пределами. С началом полномасштабного вторжения в РФ он пошел воевать с россиянами.

"Мы сначала пошли в добробат при ССО, потом работали с полицией, и уже сейчас работаем с ВСУ. Относительно опыта, да, у меня есть базовая, довольно небольшая подготовка, опыт стрельбы из огнестрельного оружия. А мотивация была в первую очередь в том, что это мой город, моя страна. Никто не может навязывать нам свои правила. Я хочу, чтобы мы жили с тем правительством, той властью, которую выбираем мы сами, а не которую нам хотят насадить путем войны", — говорит Александр. .

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По его словам, сейчас его подразделение находится на учениях. Военнослужащие готовятся овладевать тяжелым вооружением и различным стрелковым оружием.

"Сейчас большинство из наших — стрелки, потом будем проходить обучение с тяжелым оружием. Лично я хочу снайперить, прохожу снайперскую подготовку. У нас есть дроны, спутниковые телефоны, умеем наводить арту. Пожалуй, можно сказать, что мы себя позиционируем как группа разведчиков", – рассказывает Кохановский.

Он уже успел повоевать под Изюмом и в направлении Барвенкового Харьковской области.

"На "передке" постоянно обстреливают: как-то вышел из машины, вижу: прямо над головой летит столб, 6-метровая х*рня, ракета "Смерч". Упала в 50 метрах, слава Богу, что попала в поле, и все остались живы. Здесь умереть можно каждый день. И нужно просто принять этот осознанный риск. Об условиях: спим по каким-то домам, едим что дают. Иногда в штабе можно поесть, иногда волонтеры что-то подвозят", — рассказывает Александр.

По его словам, опыт геймера помогает работать в команде.

"Это умение слушать командира, и умение самому командовать, умение управлять людьми, скорость реакции, коммуникация — все это мне сейчас очень помогает. Это — большие плюсы для каждого геймера, решившего проявить себя на поле боя", — говорит бизнесмен.

Напомним, что Иван Мартынов, автор популярной фразы "это мерзость", известный интернет-сообществу как "Четкий паца из Ровно", воюет против российских оккупантов на Донецком направлении. Он уничтожает россиян в составе отдельной 68-й егерской бригады.

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